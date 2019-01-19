۳ بانک در استان سمنان برای اضافه دریافت از مردم محکوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی ظهر شنبه در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات ضمن اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک و موسسه مالی و اعتباری در سطح استان سمنان، تأکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها سه بانک متخلف در سطح استان به دلیل دریافت تسهیلات اضافی از مردم محکوم شدند.

وی با اشاره به تشکیل شدن پرونده علیه بانک‌ها و موسسه‌های بانکی در تعزیرات حکومتی استان سمنان، توضیح داد: در پی شکایت واصله از بانک‌های مذکور این پرونده در جریان افتاد و با بررسی کارشناسان تخلفات محرز اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بابیان اینکه مجموع تخلف صورت گرفته در این سه بانک ۲۳۹ میلیون تومان است، ابراز کرد: پس از اجرای تشریفات قانونی در شعبه‌های تعزیرات حکومتی بانک‌های مذکور به جزای نقدی ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی محکوم شدند.

محمدی گفت: علاوه بر این میزان این سه بانک به پرداخت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به مردم و شاکیان و ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت اخذ درآمد حاصل از تخلفات محکوم شدند.

وی اسم بانک‌های عامل متخلف در این جریان را اعلام نکرد.