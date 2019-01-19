  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان:

۳ بانک در استان سمنان برای اضافه دریافت از مردم محکوم شدند

۳ بانک در استان سمنان برای اضافه دریافت از مردم محکوم شدند

سمنان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت سه بانک و موسسه مالی اعتباری در استان به دلیل آنچه دریافت تسهیلات اضافی از مردم عنوان شد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی ظهر شنبه در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات ضمن اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک و موسسه مالی و اعتباری در سطح استان سمنان، تأکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها سه بانک متخلف در سطح استان به دلیل دریافت تسهیلات اضافی از مردم محکوم شدند.

وی با اشاره به تشکیل شدن پرونده علیه بانک‌ها و موسسه‌های بانکی در تعزیرات حکومتی استان سمنان، توضیح داد: در پی شکایت واصله از بانک‌های مذکور این پرونده در جریان افتاد و با بررسی کارشناسان تخلفات محرز اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بابیان اینکه مجموع تخلف صورت گرفته در این سه بانک ۲۳۹ میلیون تومان است، ابراز کرد: پس از اجرای تشریفات قانونی در شعبه‌های تعزیرات حکومتی بانک‌های مذکور به جزای نقدی ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی محکوم شدند.

محمدی گفت: علاوه بر این میزان این سه بانک به پرداخت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به مردم و شاکیان و ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت اخذ درآمد حاصل از تخلفات محکوم شدند.

وی اسم بانک‌های عامل متخلف در این جریان را اعلام نکرد.

کد مطلب 4517463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها