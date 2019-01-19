به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آناتولی، روسای جمهور مصر و فرانسه قرار است تا پایان ماه میلادی جاری، گفتگوهای دوجانبه در مصر برگزار کنند.

یک روزنامه مصری در این ارتباط گفته است که گفتگوهای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر که تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، بر تحولات و ثبات امنیتی در منطقه و روابط دو کشور متمرکز خواهد بود.

راه‌های مبارزه با تروریسم و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از دیگر محورهای گفتگوی آتی رهبران دو کشور عنوان شده است.

پیش از این رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۷ با رئیس جمهور مصر گفتگوهای دوجانبه برگزار کرده بود.

سفارت فرانسه در قاهره حجم مبادلات سالانه میان دو کشور را تا ۲.۴۶ میلیارد یورو اعلام کرده است.

در دوران سیسی، مصر و فرانسه چندین توافق‌نامه معامله تسلیحاتی را امضا کردند و در حال حاضر فرانسه در کنار آمریکا و روسیه یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات مورد نیاز مصر به شمار می‌رود.