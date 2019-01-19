کمبود ۲هزار تخت بیمارستانی در گیلان/ رشت فاقد بیمارستان جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ یوسف زاده ظهر شنبه در نشست خبری بررسی دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد نظام شبکه بهداشت را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه سلامت دانست و گفت: در حال حاضر ۲۶ بیمارستان، ۶ مرکز درمان روستایی و ۹۶ مرکز درمان شهری در گیلان وجود دارد که در حوزه ارتقای سلامت به مردم خدماترسانی می کنند.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور و استان گیلان، بیان کرد: مردم پس از انقلاب با اجرای این طرح بیشترین خدمات حوزه بهداشت و درمان را دریافت کردهاند. براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش شده مردم جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه به موضوع کمبود تختهای بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی و ارجاع بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانهای خصوصی در این استان اشاره کرد و افزود: در رشت هزار و ۱۰۰ تخت بیمارستانی وجود دارد.
رشد نامتناسب نیروی انسانی مهمترین مشکل دانشگاه علوم پزشکی گیلان
وی با بیان اینکه این درحالی است که این شهر با کمبود ۲ هزار تختخواب مواجه است، تصریحکرد: متاسفانه هنوز شهر رشت از داشتن یک بیمارستان جامع محروم است.
یوسفزاده با اشاره به اینکه مردم، دانشگاه و درمان را سه حلقه حوزه بهداشت و درمان است، اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تلاش است تا با کاهش فاصله بین مردم و دانشگاه و با پیشگیری از بیماریها مدت زمان درمان را کاهش دهد.
وی بزرگترین مشکل دانشگاه علوم پزشکی گیلان را رشد نامتناسب نیروی انسانی دانست و گفت: طی سالهای ۹۳ افراد غیرمتخصص در این ساختار اداری این دانشگاه جذب شدهاند. در حاال حاضر با وجود حجم بالای نیروی انسانی اداری با کمبود نیرو در کادر درمانی از جمله پرستاران مواجه هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر لزوم وجود مرکز جامع سرطان در گیلان، بیان کرد: در صورت وجود مرکز جامع سرطان در گیلان مردم می توانند با مراجعه به این مرکز هم در پیشگیری، هم در شناسایی و درمان این بیماری زودتر اقدام کنند.
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