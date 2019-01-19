۶۱ درصد تصادفات شهری کرمانشاه مربوط به عابران پیاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار داشت: بسیاری از نواقص هندسی معابر شهری قابل رفع هستند که می طلبد مدیران شهری در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند.

وی افزود: حداقل های ایمنی تردد عابران پیاده در استان انجام و اجرا نمی شود به طوری که در تقاطع مدرس یکی از اصلی ترین تقاطع های شهرکرمانشاه علاوه برخراب بودن چراغ راهنمای عابر در هرسمت چهار راه، خط کشی عابر پیاده به عنوان یک نوار حفاظتی عابران پیاده برای هشدار دهی به رانندگان، کاملا پاک شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه به عابران پیاده توصیه کرد: برای عبور از عرض معابر از محل‌های تعیین شده وتسهیلات ایجاد شده برای عابران پیاده، مثل پل‌ها و گذرگاه‌های عابر پیاده و برای عبور از طول معابر از پیاده‌روها استفاده کنند.

وی گفت: عابرینی هم که ناچار به عبور از سطح معابر هستند، با احتیاط کامل و هوشیاری کامل این کار را انجام داده و مراقب تردد وسایل نقلیه مخصوصا در بزرگراه ها باشند.