مادر شهید والامقام امیرعلی حسنی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، مرحومه خانم «بلقیس حسنلو»، مادر شهید والامقام « امیرعلی حسنی » بر اثر کهولت سن، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

گفتنی است مراسم شام غریبان مادر شهید حسنی شنبه شب بیست نهم دیماه سال ۱۳۹۷ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد چهارده معصوم واقع در خیابان ۱۷ شهریور برگزار می شود.

شهید امیر علی حسنی از پدر و مادری به نام های محبعلی و بلقیس حسنلو در دومین روز از آخرین ماه بهار یعنی خرداد سال ۱۳۴۱ در روستای آق کند زنجان بدنیا آمد. امیر علی سه خواهر و سه برادر داشت و خود پنجمین فرزند خانواده بود، پدرش در روستا کشاورزی می کرد و مادرش مانند سایر زنان روستایی خانه دار بود.

این شهید والامقام مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و وارد دبیرستان شد و تا اخذ مدرک دیپلم به تحصیلات خود خاتمه داد. از جمله فعالیت های وی قبل از رفتن به جبهه این بود که چهارده ماه به عنوان عضو افتخاری پادگان مالک اشتر فعالیت کرد و همچنین در کارهای فرهنگی مسجد سیدالشهدا نیز شرکت داشت.

در سال ۱۳۶۵ زمانیکه ۲۶ سال داشت وظیفه را بر این دید که با حضور در جبهه به ندای رهبر کبیر انقلاب لبیک گفته و یکی از ادامه دهندگان راه امام حسین (ع) باشد. وی از طریق سپاه راهی جبهه شد و در آنجا به عنوان پاسدار وظیفه خدمت کرد.

مدتی از حضورش در جبهه نمی گذشت که سرانجام در هشتمین روز از آبان ماه همان سال که به جبهه اعزام شده بود در منطقه علمیاتی شوشتر در اثر بمباران هوایی ترکش به سرش اصابت کرده و روح پاکش به خیل عظیم دوستان شهیدش پیوست.