پوستر یک همایش قرآنی در دیدار با خانواده شهید احدی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دکتر مهدی کدخدا زاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر ناصر سیم فروش عضو هیئتعلمی دانشگاه، دکتر قربانی مسئول سازمان قرآن و عترت بسیج جامعه پزشکی و جمعی دیگر از دستاندرکاران ششمین همایش قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی با حضور در منزل خانواده شهید احمدرضا احدی با برادران این دانشجوی شهید دانشگاه دیدار کردند.
در ابتدای این جلسه دکتر قربانی مسئول سازمان قرآن و عترت بسیج جامعه پزشکی با اشاره به این موضوع که شهدا الگوهایی هستند که تا سالها جامعه میتواند از آن استفاده فرهنگی کند برگزاری این دیدارها را قدمی در راه معرفی هر چهبهتر شهدای قرآنی دانست.
وی افزود: شهید احمدرضا احدی فردی چندبعدی بود، شهید احدی در حوزه ایمانی نخبه بود، در بحث علماندوزی نیز نخبهای مثالزدنی محسوب میشد؛ این شهید گرانقدر میتواند نمونه خوبی برای جوانان امروز ما باشد تا بدانند چگونه میتوان هم در حوزه علم و هم در عرصه ایمان به اوج رسید.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر کدخدا زاده اظهار داشت: درباره شهدا حرف زدن کاری دشوار است، باید بگویم همه شهدا قرآنیاند، زیرا وقتی به مقام شهادت دست پیدا میکنند، مسلماً به آرمانهای قرآنی نیز عمل کردهاند.
وی ادامه داد: انقلاب ما حرکتی فرهنگی بود، رهبر ما نیز پرچمدار جریانی فرهنگی بود و به همین دلیل باید بگویم بهترین مسیر برای مسلمانی همانگونه که شهید بهشتی بیان کردند، پیروی از قرآن است؛ پیروی از قرآن هم تنها به تلاوت خلاصه نمیشود، بلکه عمل کردن مهمترین شرط است.
در ادامه این جلسه دکتر ناصر سیم فروش استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که زنده نگاهداشتن یاد شهدا کمتر از شهید شدن نیست و این کلام نشان میدهد همه ما موظف هستیم با رفتار و کردار خود پاسدار یاد و خاطره شهدا باشیم و بهویژه در حوزه آرمانها باید با جان و دل عمل کرد.
وی ادامه داد: من در زمان جنگ عملیات بسیاری را تجربه کردم و با بسیاری از شهدا آشنا بودم و ازاینجهت با قاطعیت میگویم شهدا معلم ما هستند، زیرابه مقام شهادت دست یافتند و برنده شدند.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر علیرضا احدی، برادر شهید احدی نیز در این جلسه تأکید کرد: من سه سال از شهید احدی کوچکترم، اما بهشدت باهم نزدیک و صمیمی بودیم. او فردی بود که اصرار ویژه بر رعایت اخلاقیات داشت و خود را مقید به این امر میدانست و به همین دلیل، تربیت یکی از مسائل مورد تأکید او در مسائل پرورشی بود؛ این شهید در اوج جوانی رفتاری عارفانه داشت، برای همین هر زمان که فرصت میکرد، دانشگاه را رها میکرد و عازم جبههها میشد.
وی ادامه داد: دوستانش از وی میپرسیدند چرا فردی همانند تو که رتبه یک کنکور است، باید درس را رها کند و به جبهه بیاید؟ پاسخ برادر شهیدم این بود که امام راحل فرمودند حضور در جبههها در رأس همه امور است. در همین رابطه جالب است بدانید باوجوداینکه شهید احدی اکثر مواقع در جبهه بود، همیشه در زمان امتحانات بالاترین نمرات را کسب میکرد.
کاپیتان محمدرضا احدی، برادر دیگر شهید نیز در این مراسم گفت برادرم در سال ۱۳۴۵ متولد شد و سال ۱۳۶۵ نیز به مقام شهادت رسید. شهادت او نشان میدهد که یک جوان ۲۰ساله چگونه از همه لذتهای این دنیا چشمپوشی میکند و به جهاد برمیخیزد. برادرم تا زمان دیپلم در ملایر درس میخواند، اما با قبول شدن در دانشگاه به تهران آمد و بعدتر به گفته امامِ خود عمل کرد و مسیر شهادت را هدف قرار داد.
وی با اشاره به پاسخگویی شهید احدی به برخی از شبهات، گفت: برخی مواقع میشنویم که جامعه علمی کمتر در دفاع مقدس حضور داشتند، اما شهید احدی و امثال وی نشان دادند که دانشمندان این سرزمین نیز در جهاد علیه جماعت بعثی حضور داشتند و از ایثار جانشان دریغ نکردند.
وی تأکید کرد: شهید احدی بعد از شهادت دوستانش در عملیات رمضان دستخوش تحولی خاص و شگرف شد و به همین دلیل، دلمشغولیهای خود را به روی کاغذ آورد و حاصل آن کتابی بانام «حرمان هور» است. این کتاب بارها به چاپ رسیده و مقام معظم رهبری هم نسبت به آن اظهار لطف داشتهاند. شهید احدی تنها تلاوت قرآن انجام نمیداد، بلکه در تفسیر هم علاقه فراوان از خود نشان میداد و این موضوع برای یک جوان نهایتاً ۲۰ساله اتفاقی حیرتآور است.
وی درباره علائق برادرش به هنر و ورزش نیز گفت: شهدا جدای از جوانان دیگر نبودند. آنها هم علائق خاص خود را داشتند. برای مثال برادر شهیدم بسیار به فوتبال علاقه داشت. درباره گرایش به هنر هم باید بگویم به فیلم دیدن علاقه بسیاری داشت و رمانهایی چون بینوایان و پیرمرد و دریا را جزءبهجزء خوانده بود.
این برادر شهید در پایان با گلایه از مسئولان گفت: شهدایی چون شهید احدی باید به جوانان ما معرفی شوند، اما چگونه است که حتی یک خیابان در تهران به نام برادر شهیدم نیست؟
در خاتمه این نشست با حضور خانواده شهید احدی از پوستر ششمین همایش قرآن، عترت و سلامت جامعه پزشکی رونمایی شد.
ششمین همایش قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی کشور و مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یازدهم و دوازدهم بهمنماه سال جاری در پردیس نیایش دانشگاه برگزار میشود.
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