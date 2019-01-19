درگیری و ضرب و شتم بازیکنان طلایی پوشان خرم آباد کذب است

فرزاد خاکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به صحبت های مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان که مسئله ضرب و شتم بازیکنان تیم فوتبال طلایی پوشان خرم‌آباد در سقز را مطرح کرده بود, اظهارداشت: روز گذشته مسابقات لیگ جوانان کشور در سقز پیگیری شد که تیم لرستان با وجود اینکه ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه مسابقه اغاز می شد، ساعت ۱۳ به محل مسابقات رسید و از همان ابتدای کار مربی و مسئولان تیم قصد داشتند هرگونه که می توانند با کارهای خارج از عرف و حرکات غیر ورزشی امتیازی از این مسابقه دریافت کنند.

وی افزود: تیم لرستانی با وجود اینکه باید ۱۱ بازیکن اصلی و ۱۰ بازیکن نیز روی نیمکت داشته باشد تنها ۱۱ بازیکن همراه داشت و مربی تیم از دقیقه یک تا دقیقه ۸۰ که تیم را بیرون کشید به دنبال حاشیه سازی، اعتراض و درگیری با عوامل اجرایی مسابقه را داشت و زمانی که یک بر صفر عقب بودند و نمی توانستند در داخل زمین نتیجه لازم را بگیرند دست به اینکار زدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز ادامه داد: در جریان بازی یکی از بازیکنان تیم خرم اباد با اجرای حرکت قیچی برگردان و بدون اینکه با بازیکنی از تیم مقابل برخورد کند دچار مصدومیت شد و دیگر بازیکن این تیم نیز خود را به مصدومیت زده تا بازی را تحت الشعاع قرار دهند.

خاکی یادآور شد: پس از این جریان مربی طلایه پوشان خرم اباد تیم را بیرون کشید و علیرغم اسرار ناظر مسابقه و داور به مسابقه ادامه ندادند و همراه بازیکنان مصدوم خود راهی بیمارستان شدند که گزارش ناظر بازی و داور این اتفاقات را تائید می کند.

وی بیان کرد: در بیمارستان نیز با توجه به اینکه تخت ها خالی بودن, بازیکنان روی تخت ها دراز کشیده و با عکس گرفتن از این جریان سناریوی خود را تکمیل کردند.