شهرداری تبریز برابر ماشین سازی به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم های شهرداری تبریز و ماشین سازی ظهر امروز شنبه در ورزشگاه اختصاصی تیم شهرداری آغاز و با پیروزی سه بر یک شاگردان حیدر جعفری در تیم شهرداری تبریز به پایان رسید.

در این دیدار ابتدا تیم ماشین سازی با شوت محمد خرم الحسینی به گل رسید ولی در همان نیمه اول پنالتی احمد کامدار کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم شهرداری تبریز بازی بهتری نسبت به ماشین سازی انجام داد و با گل های امیرحسین طاحونی و دانا نقشبندی دو بار دیگر دروازه حیدری دروازه بان حریف لیگ برتری خود را باز کرد.

این بازی در نهایت با پیروزی سه بر یک تیم شهرداری تبریز به پایان برسد.

ماشین ‌سازی بلافاصله بعد از این دیدار راهی تهران شد تا اردوی آماده‌ سازی خود را در این شهر برگزار کند.