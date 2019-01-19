۱۳ پلیس افغانستان در حمله طالبان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، دادالله قانع عضو شورای ولایتی فراه در افغانستان امروز شنبه اعلام کرد که در حمله طالبان به یک پاسگاه نیروهای امنیتی در روستای «کاریز شیخا» در حومه مرکز این ولایت ۷ نیروی پلیس کشته شدند.

بر اساس اعلام شورای ولایتی فراه افغانستان، در این حمله ۶ نفر دیگر هم زخمی شده اند.

به گفته وی، حال برخی از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده است.

حملات طالبان در بخش های مختلف افغانستان در حالی تشدید شده است که امروز طالبان مذاکره با نماینده ویژه آمریکا در امور این کشور را در پاکستان را رد کرده است.