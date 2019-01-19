اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در ۴۰ مسجد قم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار در دهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم که بعد از ظهر شنبه در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمن در خواب خیالی خودش به دنبال برگزار نکردن جشنهای پیروزی انقلاب توسط مردم است، گفت: حمایت مردم از انقلاب و نظام را در ۲۲ بهمن خواهیم دید.
وی در ادامه پیگیری و اجرای درست و اثربخش کارگاههای آموزش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را مسئله مهمی دانست و اظهار داشت: با همکاری و همافزایی پایگاههای بسیج و سایر دستگاههای عضو، هماهنگی لازم انجامشده که میتوانیم شاهد اثربخشی کمی و کیفی این دورهها باشیم.
فرماندار قم ادامه داد: در خیابانها و محلهها انواع آسیبها مردم را در سنین مختلف را تهدید میکند و به همین دلیل احتیاج به روشنگری و توجیه مردم نسبت به توطئههای دشمن داریم.
وی افزود: اعتیاد و بحرانهای اجتماعی یکی از توطئههای فرهنگی دشمن است و از ۲۰ سال پیش آغاز شده و اثراتش را امروزه میبینیم که راهحل آن آگاهی دادن به مردم است.
سیار با تأکید بر پیگیری و اجرای درست و اثربخش کارگاههای آموزشی و کلاسهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گفت: اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در ۴۰ مسجد از مساجد قم نمونهای از کارهای انجامگرفته در زمینه آسیبهای اجتماعی است.
وی گفت: با توجه به گزارشهای بخشداران استان قم کلاسهای سبک زندگی، تربیت فرزند و همسرداری مورد استقبال مردم قرار گرفته است و در زمینه مقابله با اعتیاد آگاهی عمومی کفایت میکند.
فرماندار قم تأکید کرد: در روستاها و محلههای آلوده به اعتیاد باید تخصصیتر کار شود و خانوادههای درگیر با معتادین آموزش روش برخورد با این بیماران را بیاموزند، همچنین برای بهبود یافته آزاد شده از کمپ، باید زمینه اشتغال فراهم کرد.
الگوهای انقلابی معرفی شوند
وی با اشاره به شأن استان قم و تقارن ایام پیروزی انقلاب اسلامی با ایام فاطمیه، تصریح کرد: جشنهای پیروزی انقلاب و چهلمین سالگرد انقلاب با رعایت و مراعات این شرایط برگزار شود.
سیار اظهار داشت: برنامه سروستان با هدف ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین مردم و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی تولید شده و بهصورت زنده از سیمای مرکز قم با همکاری حوزه فرهنگی هنری شهرداری پخش میشود که همچنین یکی از اهداف آن مقابله با آسیبهای اجتماعی است و دستگاههای استان باید برای تأمین محتوای این برنامه با صداوسیما همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه تهیه محتوای خدمات ۴۰ ساله دستگاههای مختلف استان تهیه شده و در قالب کلیپ برای مردم پخش شود، گفت: الگوهای موفق آزادگان، جانبازان و رزمندگان توسط بخشداران شناسایی شده و مجاهدت و ایثار این افراد در محلات بیان شود.
دستگیری ۱۸۰ خرده فروش مواد مخدر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در یک طرح منطقهای یک ماهه هزار و ۱۰۰ معتاد، ۱۸۰ خرده فروش مواد مخدر، ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه، تریاک و هروئین، ۵۰ قبضه شمشیر و قمه و همچنین ۲ قبضه سلاح گرم کشف شده است.
سید برزو نوربخش ادامه داد: بیشتر معتادان دستگیر شده مواد مخدر سنتی مصرف داشتند و استعمال شیشه و مواد مخدر صنعتی در بین آنها کمتر رایج بوده است.
حضور گروههای صد نفری در هر یک از مساجد کارگاه پیشگیری از اعتیاد
کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی قم نیز در بخشی از این جلسه گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب طرح برپایی کارگاههای پیشگیری از اعتیاد در طی دو مرحله و در ۸۰ مسجد در دستور کار قرار گرفته که مرحله نخست در ۴۰ مسجد و طی سه هفته برگزار شد.
حجت الاسلام مصیب منوچهری گفت: به صورت میانگین در هر مسجد ۱۰۰ نفر در این طرح شرکت کردند، و این برنامهها در ۲ مسجد به صورت زنده از شبکههای اجتماعی برای ۷۰ هزار نفر کاربر پخش شد.
کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی قم گفت: از طرف استانداری برای اجرای مرحله آغازین طرح مذکور ۱۶۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شد، و برای مرحله دوم که تا پایان سال انجام خواهد گرفت، نیز همین میزان اعتبار پیش بینی شده است.
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