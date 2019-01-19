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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

رودسر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود

رودسر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود

رودسر- نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه گردشگری و اقتصادی، گفت: تلاش می کنیم تا رودسر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگارمهر، اسدالله عباسی ظهر شنبه درمراسم تکریم و معارفه رئیس جدید اتاق اصناف رودسر که در سالن اجتماعات اصناف برگزار شد با اشاره به اهمیت شهرستان رودسر در حوزه گردشگری و اقتصادی، اظهارکرد: تلاش می‌کنیم این شهرستان به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود زیرا دارای این ظرفیت و توان است.

وی در ادامه با بیان اینکه رونق بازار و جهش در فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان رودسر است، افزود: تبدیل کردن رودسر به منطقه ویژه اقتصادی به توسعه و رونق این شهرستان کمک می کند.

عباسی در ادامه با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم نقش اصناف در تنظیم و تعادل قیمت کالا و خدمات در بازار را مهم عنوان کرد و گفت: بسیاری از تولیدات منطقه هیچ ارتباطی به نوسان ارز ندارد.

وی با تأکید براینکه چرخه تولید بسیاری از محصولات در داخل استان و کشور است، بیان‌کرد: تغییر قیمت این محصولان ربطی به نوسانات ارز،صادرات و واردات کالا ندارد لذا در چنین شرایطی تشدید نظارت بر قیمت‌ها بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اصناف باید تلاش کنند تا در این شرایط کمترین فشار و آسیب متوجه مردم شود، ادامه داد: رقابت در کاهش قیمت، کیفیت محصول تولیدی و مشتری مداری از مهم ترین مواردی است که باید از سوی اصناف مودر توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات علی ابراهیمی رئیس سابق اتاق اصناف رودسر مسعود نژادعباسی به عنوان رئیس جدید اتاق اصناف این شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 4517521

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