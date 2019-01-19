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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

دبیر شورای عالی حفاظت فنی به مهر خبرداد:

بررسی سخت و زیان آوری شغل آتش نشانی در وزارت کار

بررسی سخت و زیان آوری شغل آتش نشانی در وزارت کار

دبیر شورای عالی حفاظت فنی از بررسی سخت و زیان آوری شغل آتش نشانی در نشست این شورا با حضور وزیر کار خبرداد.

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور کار نشست شورای عالی حفاظت فنی گفت: در نشست این شورا در روز یکشنبه موضوع سخت و زیان آوی «مشاغل عملیاتی آتش نشانی» در دستور کار قرار می‌گیرد که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با بیان اینکه سخت و زیان آور شدن مشاغل آتش نشانی در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت، ادامه داد: بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتو کاری اشعه را جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند.

وی تاکید کرد: بخشی از آتش نشانان تابع قانون کار هستند که باید به تبعیت از این قانون مشمول سخت و زیان آوری شوند اما برخی از آتش نشانان خارج از قانون کار هستند که باید از طریق سازمان برنامه و بودجه مشمول ماده ۸۴ قانون برنامه ششم شوند.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی افزود: آتش نشانان تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی با مصوبه فردای شورای عالی حفاظت فنی در گروه ب مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گیرند.

گفتگو: اسماعیل مرادی

کد مطلب 4517528

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