بررسی سخت و زیان آوری شغل آتش نشانی در وزارت کار

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور کار نشست شورای عالی حفاظت فنی گفت: در نشست این شورا در روز یکشنبه موضوع سخت و زیان آوی «مشاغل عملیاتی آتش نشانی» در دستور کار قرار می‌گیرد که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با بیان اینکه سخت و زیان آور شدن مشاغل آتش نشانی در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت، ادامه داد: بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتو کاری اشعه را جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند.

وی تاکید کرد: بخشی از آتش نشانان تابع قانون کار هستند که باید به تبعیت از این قانون مشمول سخت و زیان آوری شوند اما برخی از آتش نشانان خارج از قانون کار هستند که باید از طریق سازمان برنامه و بودجه مشمول ماده ۸۴ قانون برنامه ششم شوند.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی افزود: آتش نشانان تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی با مصوبه فردای شورای عالی حفاظت فنی در گروه ب مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گیرند.

گفتگو: اسماعیل مرادی