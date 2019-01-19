جایگزینی پساب تصفیه شده با آب خام در بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سید حسن رضوی، در جلسه انسجام بخشی آب و آبفای استان تهران گفت: بخش زیادی از منابع آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که باید با انجام کار فرهنگی از ظرفیت کشاورزان برای مدیریت مصرف آب در این بخش استفاده کرد.

وی مدیریت مصرف آب را یک موضوع فرا سازمانی عنوان کرد و افزود: علاوه بر شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب سایر سازمان های متولی همچون جهادکشاورزی باید برای نجات منابع آب استان تلاش کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه ضخامت آبرفت های استان تهران به حداقل ممکن رسیده است ادامه داد: اگر آب با همین شیوه مصرف شود نه تنها منابعی برای نسل آینده باقی نمی ماند بلکه نسل فعلی نیز با کمبود شدید آب مواجه می شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست مشترک بین دستگاه های متولی برای نجات منابع آب استان گفت: در حال حاضر هیچ منبع جایگزینی به جز پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی و صنعت وجود ندارد و برای جایگزینی آن با آب خام همکاری بیشتری باید میان دستگاه ها صورت گیرد.

همچنین محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه با حاکم شدن وضعیت آب و هوایی جدید و موج جدید بارش ها در کشور، در حال حاضر دغدغه روزهای انتهای شهریور وجود ندارد ولی همچنان وضعیت منابع آبی با شرایط مطلوب فاصله دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای مهر تا بیست و ششم دی ماه بیش از ۱۶۴ میلی متر بارش در سطح استان به وقوع پیوسته است گفت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ میلی متر به ثبت رسیده است که بیش از ۶۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد همچنین میزان بارش ها از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با متوسط بلند مدت ۶۵ درصد رشد داشته است.

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران میزان بارش برف در حوزه آبریز سد لار از ابتدای سال آبی را بی سابقه توصیف کرد و گفت: میزان بارش برف در چهار ماه گذشته در این منطقه به سه متر و ۳۰ سانتی متر رسیده که یک رکورد محسوب می شود. با توجه به اقدامات انجام شده و همکاری مردم میزان برداشت آب از سدهای پنجگانه تامین کننده آب شهر تهران برای مصارف شرب و بهداشتی حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است.

شهریاری میزان آب ذخیره شده در مخازن سدهای امیرکبیر، طالقان، لار، لتیان و ماملو را ۵۴۷ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۸۶ میلیون متر مکعب بوده است که علی رغم بارش های نسبتا مناسب همچنان میزان آب ذخیره شده در مخازن پنجگانه نسبت به سال گذشته ۳۸ میلیون متر مکعب و نسبت به شرایط نرمال ۱۰۵ میلیون متر مکعب کمتر است.

در ادامه محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه پساب را نباید به عنوان یک منبع آبی جدید نگاه کرد گفت: با توجه به وضعیت بسیار نا مناسب منابع آب زیرزمینی پساب باید به عنوان یک منبع آبی جایگزین تلقی شود و با جلوگیری بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، پساب تحویل حقابه بران بخش کشاورزی داده و از توسعه کشاورزی در استان جلوگیری نمود.