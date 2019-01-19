۷ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل الله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام، داخل خودرو، منزل و اماکن خصوصی رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی و شهرستان های شهرکرد، بروجن، کیار، اردل و سامان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند هفت سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۵ فقره سرقت احشام، داخل خودرو، منزل و اماکن خصوصی اعتراف کردند که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.