تهیه سند جامع راهبردی گیاهان دارویی/ ۴۰ گونه دارویی در راس توجهات

به گزارش خبرنگار مهر، ترحم بهزاد ظهر شنبه در اولین کارگاه آموزشی کاشت و بهره برداری گیاهان داروی با اشاره به نگاه ویژه مسئولان به بحث گیاهان دارویی گفت: امسال ۲۰۰ میلیون دلار برای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری به سازمان جنگل ها و مراتع کشور اختصاص یافت.

وی افزود: ۶۰ میلیون دلار از این مبلغ باید صرف اصلاح، احیا و حفاظت مراتع، خرید بذر و . . . شود علاوه بر این کارگاه های ترویجی گیاهان دارویی جز اولویت های برنامه های سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفته که از این طریق بتوانیم سطح دانش بهره برداران را ارتقا و در کنار آن مراقبت های لازم برای جلوگیری از بهره برداری نامناسب و احیای مجدد مراتع را داشته باشیم.

وی با اشاره به بند «ژ» قانون برنامه ششم توسعه اضافه کرد: این برنامه سازمان جنگلهای را مکلف به احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه فراوری گیاهان دارویی به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار کرده است.

وی ادامه داد: همچنین باید به میزان حداقل ۱۰۰ هزار هکتار توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی داشته باشیم به نحوی که تا پایان این برنامه به ۲۵۰ هزار هکتار برسیم .

وی یادآور شد: ۴۰ گونه گیاهی در راس توجه ما برا ی توسعه و ساماندهی بوده ، اما قرار است این تعداد نیز بر اساس قراردادهای جدیدی که برای توسعه گیاهان دارویی در کشور داریم به ۸۰ گونه ارتقا یابد.

واگذاری ساماندهی گیاهان دارویی به دفتر مراتع

بهزاد از واگذاری تمامی امور مربوط به ساماندهی و توسعه گیاهان دارویی به امور مراتع سازمان جنگل ها خبرداد و گفت: امسال با پیگیری های انجام شده با توجه به جایگاه مهم گیاهان دارویی برای رسیدن به انسجام و به دور از موازی کاری ها تمامی امور مربوط به گیاهان دارویی از دفتر مراتع پیگیری خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: در این راستا هم اکنون سند جامع راهبردی گیاهان دارویی تهیه شده که به واسطه آن باید بهره برداری صحیح و اصولی بر اساس قرار دادهای تیپ بهره برداری انجام شود.

وی با بیان اینکه این سند به زودی ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد با توجه به تهیه سند راهبردی گیاهان دارویی هر چه زودتر زنجیره تولید گیاهان دارویی را در استان های کشور داشته باشیم چرا که هم اکنون در بحث فراوری گیاهان دارویی چندان حرکت رضایت بخشی انجام نشده و با ابلاغ این سند شاهد رشد بحث های فراوری خواهیم بود.