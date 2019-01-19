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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

با صدور پیامی؛

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درگذشت سردار فضائلی را تسلیت گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درگذشت سردار فضائلی را تسلیت گفت

سردار غیب پرور در پیامی درگذشت سردار احمد فضائلی فرمانده اسبق دانشگاه امام حسین(ع) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج، در پی درگذشت سردار احمد فضائلی فرمانده اسبق دانشگاه امام حسین(ع)، سردار غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ

خانواده محترم سردار سرتیپ پاسدار دکتر احمد فضائلی

سلام‌علیکم‌ بماصبرتم

خبر ناگوار و تأسف انگیز درگذشت همکار و همرزم عزیزمان «سردار سرتیپ پاسدار برادر فضائلی» ناگهانی و تکان دهنده بود و این واقعه تألم بار دل همکاران، همرزمان و بازماندگان آن مرحوم را دستخوش غم و اندوه نمود.

اینجانب فقدان آن فرمانده عزیز و سرباز وفادار ولایت که از جانبازان و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس بودند را حضور فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالی)، خانواده معزز، همرزمان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

غفران واسعه الهی برای آن عزیز به عرش پیوسته و صبر جمیل و اجر جزیل توأم با بقای عمر برای بازماندگان شریف از خداوند سبحان مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 4517550

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