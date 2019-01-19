مسابقات بسکتبال بانوان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، به مناسبت گرامیداشت دهه فجر مسابقات بسکتبال سه نفره ویژه بانوان در رده سنی آزاد با حضور تیمهای فرخشهر، هفشجان، فارسان برگزار شد در پایان مسابقات فرخشهر، فارسان و هفشجان مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین همزمان با این رقابت ها، مسابقات انتخابی استان دختران بسکتبال سه نفره زیر ۱۸ سال جهت اعزام به مسابقات قهرمان کشوری با حضور ۵ تیم (فارسان الف، فارسان ب، بروجن، شهرکرد الف، شهرکرد ب برگزار شد.

این رقابت ها در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.