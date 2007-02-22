به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گیلان، دکتر احمدی نژاد در جریان سفر به این استان، شب گذشته در جمع نخبگان گیلان حضور یافت و برای آنان سخنرانی کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، نمایندگان دانشگاهیان، مهندسان، ورزشکاران، معلمان، کشاورزان، پژوهشگران، صنعتگران، هنرمندان و غیره طی سخنانی، مسایل و مشکلات صنف و قشر خود را مطرح و پیشنهاداتی را ارایه کردند.

دکتر احمدی نژاد در آغاز سخنان خود در این مراسم با اشاره به رشادت ها و دلاوری های جوانان استان گیلان در دوران دفاع مقدس ، گفت: گیلان گنجینه فرهنگ و نجابت مردم ایران است.

وی درخصوص سازندگی گیلان نیز گفت: باید دست در دست هم دهیم و بطور هماهنگ عمل کنیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم و انتظار دولت این است که به گونه‌ای عمل شود تا مشکلات استان مانند چای، ماهی، برنج و ابریشم در این استان حل شود و با این اقدامات می‌توان پیشرفت را شاهد بود.

دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: همه باید به‌میدان بیایند و مدیریت استان باید فضایی ایجاد کند تا همه استعدادها و صاحبنظران حضور داشته باشند و در حل مشکلات کمک کنند.

رئیس جمهورادامه داد: گیلان باید خود را پیدا کند و از گیلان بیرون بیاید به گونه‌ای که بتواند در کشورهای اطراف نیز اثرگذار باشد. ظرفیتی که اینجا وجود دارد به طور کامل استفاده نمی‌شود و این نوعی ناسپاسی و ناشکری است، چرا که استعدادهای انسانی اینجا بسیار فراتر از محدوده جغرافیایی است و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم و تنها در چنین صورتی است که مشکلات استان حل‌‌ می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و غیره برنامه‌ریزی و کارهای کارشناسی عمیق با مشاوره‌های دقیق انجام شود، افزود: تنها با این نگاه مشکلات حل می‌شود و دگرگونی و پیشرفت به دست می‌آید.

رئیس جمهور افزود: استاندار باید بیش از 25 گروه مشورتی در امور مختلف برای خود داشته باشد و با ارائه سئوالات و مشکلات به آنها به دنبال جواب کارشناسی صحیح باشد تا از این طریق همه دلشان برای پیشرفت استان بسوزد و همه اینها شدنی است.

وی با تاکید بر اینکه استان گیلان می تواند بار بزرگی از روی دوش کشور بردارد و نباید منتظر کمک سایر مناطق باشد، گفت: وجود دریا در کنار این استان یک فرصت استثنایی است و تنها نیاز به تهیه و برنامه دارد و دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد و با چنین اقدامی و مناطق گردشگری بی‌نظیر در این استان، می‌توان دهها میلیون نفر را در سال پذیرایی کرد.

رئیس جمهور افزود: ملت ما بخاطر فرهنگ و اصالت گیلان مدیون این استان است و اگر تنها بخاطر میرزاکوچک هم باشد ملت ما باید تا ابد خود را مدیون وی بداند. وی در دوران سیاه، این سیاهی را شکست و نه‌ شرقی و نه غربی را از همان زمان فریاد زد.

وی افزود: در بعد فرهنگی نیز باید اندیشمندان استان گیلان را شناسایی و به نسل جوان معرفی کرد و برای تک تک آنان کنگره و همایش ترتیب داد و هنرمندان نیز از این اقدامات بتوانند ابعاد هنری و وجودی این اندیشمندان را به مردم شناسایی کنند. استفاده از ایثارگران نیز در مشاوره‌ها می‌تواند پشتوانه کارهای انقلابی در کشور باشد.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: این اقدام یک انقلاب بزرگ اقتصادی خواهد شد ولی هنوز ابعاد آن شناسایی نشده و با موافقت رهبری قرار شده است تا 330 هزارمیلیارد تومان سرمایه‌های‌ کارخانجات در اختیار دولت که اگر بخواهیم بدهی آنها را صاف کنیم، 150 هزار میلیارد تومان از آن باقی می‌ماند را 40 درصد از طریق سهام عدالت، 40 درصد از طریق بورس و با مراقبت های ویژه برای جلوگیری از تبانی را واگذار کرد و 20 درصد نیز در اختیار دولت بماند تا بتواند از انحصار جلوگیری کرده و حاکمیت خود را اعمال کند.