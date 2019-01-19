دو ورزشکار چهارمحالی به تیم ملی بیلیارد دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، رقابت های انتخابی اسنوکر بین ۲۱ نفر از بازیکنان این رده سنی به منظور حضور در رقابت های اسنوکر زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا برگزار می شود که علی لله گانی و میلاد اعلایی از استان به این رقابت ها دعوت شدند.

رقابت های انتخابی اسنوکر زیر ۲۱ سال دهم تا دوازهم بهمن ماه در پایگاه قهرمانی آزادی انجام می شود و طی آن هشت بازیکن برتر به اردوی آمادگی قبل از اعزام دعوت خواهند شد.



طبق اعلام فدراسیون اسنوکر و بیلیارد آسیا رقابت های اسنوکر زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا فروردین ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد اما هنوز مکان و زمان دقیق آن اعلام نشده است.