پشتوانه مردمی بنیادی ترین اساس نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد اژدر عصر شنبه در دهمین نشست شورای اداری شهرستان تنکابن با بیان اینکه توانمندی نظامی کشور بسیار بالاست ، گفت: انقلاب اسلامی برای غربی ها یک تحول ژئوپلتیکی محسوب شده که بسیار اثربخش است.

وی با اشاره به فرا رسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی افزود: دشمن از مدتها قبل در تلاش است تا مردم ایران چهل سالگی انقلاب اسلامی را نبینند اما این آرزو ی آنان به سرانجام نمی رسد.

اژدر با تاکید بر اینکه درد آمریکا توان موشکی و نظامی ایران نیست ، اظهار داشت : آمریکا به خوبی می داند که ایران تبدیل به بازیگری تاثیر گذار در منطقه شده و از این مهم بشدت هراس دارد.

مشاور وزیر دفاع اضافه کرد: زمانی که ما در جبهه بودیم در تامین یک گلوله توپ مشکل داشتیم اما امروز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ توانمندی نظامی تبدیل به قدرت در منطقه شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا توان عملیات نظامی در برابر ایران ندارد ، خاطر نشان کرد: ایران دشمن را از خاکش بیرون کرده و امروز در خارج از ایران در حال جنگ با دشنان اسلام است.

رئیس حوزه وزارتی وزارت دفاع با بیان اینکه دولت عراق ، سوریه و لبنان همپای جهموری اسلامی ایران است، یاد آور شد: دشمن اما با ترفند های جدید و از مسیرهای فرهنگی ، اقتصادی و فضای مجازی در حال مقابله با ایران است و رفتار ما مسئولان باید با مردم بگونه ای باشد که این توطئه های دشمن خنثی شود.

اژدر با بیان اینکه پشتوانه مردمی بنیادی ترین اساس نظام جمهوری اسلامی ست، افزود: مدیریت جهادی و صادقانه نیاز اصلی جامعه امروز بوده و مدیران باید در این مسیر هرچه در توان دارند را در طبق اخلاص بگذارند.