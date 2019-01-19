توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است، اظهار داشت: بخش کشاورزی موجب توسعه و پیشرفت این استان می شود.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشماری در بخش کشاورزی دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جذب سرمایه گذاران در بخش کشاورزی این استان ضروری است.

حرکت در مسیر توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است

وی با اشاره به توسعه بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری، گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی، زراعی، شیلات و دامی سالانه در استان تولید می شود.

به گفته وی، این استان به لحاظ وجود منابع آب و خاک مناسب برای توسعه کشاورزی و دامپروری و همچنین کشت گیاهان دارویی است که باید علاوه بر گسترش این بخش به بخش فرآوری محصول و احداث واحدهای صنایع تبدیلی نیز توجه شود.

وی بیان کرد: حرکت در مسیر توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است.