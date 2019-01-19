گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی روز شنبه در مجمع انتخابی رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی که با حضور مجتبی جوهری، رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی در اراک برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم در هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی با کل نگری، جمع پذیری و تعامل طی چهار سال پیش رو مواجه باشیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: درخواست ما از همه اعضای مجمع و هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی این است، که با رعایت دقیق آیین نامه ها و دستورالعمل های فدراسیون، آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت ورزش و جوانان و بر اساس سیاست‌های کلی تدوین شده کارهای ورزشی پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: مجمع عمومی و سالیانه هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی چند سالی است که تشکیل نشده است. اعضای مجمع عمومی باید عملکرد رئیس هیات هم از نظر عملکرد ورزشی و هم عملکرد اداری و مالی و سایر موارد را مورد بررسی قرار بدهند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته این مهم در هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان اتفاق نیفتاده به هر حال این مجمع باید هر ساله برگزار شود.

حقدادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این مجمع انتخابی امروز با هدف تعیین رییس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی بدون تنش و با آرامش و تعامل خوبی برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی بیان داشت: امید است آنها که انتخاب نشده اند و نیروهای خوبی هستند بتوانند در کنار رئیس هیات منتخب طرح های ویژه ای برای پیشرفت این ورزش ارائه کنند و البته در ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که رئیس هیات این ورزش می‌تواند با شناسایی آنها از این نیروها به نحو احسن استفاده کند.

گفتنی است، برای تصدی رییس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان هفت نفر داوطلب بودند که در لحظات آخر پنج نفر انصراف دادند و رای گیری بین دو نفر(سعید شمس کلاهی و تیمور همتی هزاوه) انجام شد که در نهایت از ۱۷ رای ماخذه، تیمور همتی هزاوه با کسب ۱۳ رای برای چهار سال دیگر به عنوان رییس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای برگزیده شد.