به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توییتری ادعا کرد: اقتصاد هم اکنون یکی از بهترین شرایط دوران تاریخ ما را سپری می کند!

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: همه آنچه دیروز بر اساس ماجرائی ساختگی شنیدید، به استیضاح مرتبط بود. اگر می‌خواهید بازار بورس سقوط کند، ترامپ را استیضاح کنید.

این درحالیست که تعطیلی دولت آمریکا به دلیل عدم توافق ترامپ با کنگره درباره بودجه حدودا ۶ میلیارد دلاری مورد درخواست وی برای اتمام ساخت دیوار مرزی میان این کشور با مکزیک وارد چهارمین هفته خود شده و اعتراضات زیادی را نیز در پی داشته است.