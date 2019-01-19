گلستان رتبه دوم چاقی در کشور /افسردگی ۷۷ درصد بیماران سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، سراج الدین عارف نیا عصر شنبه درپنجمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که به میزبانی علوم دانشگاه پزشکی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: باید روی بیماری های غیرواگیر متمرکز شویم چراکه چهار عامل مصرف الکل، دخانیات، رژیم نا مناسب و نداشتن فعالیت بدنی مناسب بدن را مستعد دریافت بیماری های غیرواگیر می کند.

وی افزود: ۷۶ درصد بیماری ها را بیماری های غیرواگیر تشکیل داده است که از این آمار ۴۶ درصد مربوط به بیماری های قلبی عروقی و ۱۳ درصد کانسر و ۱۴ درصد تصادفات هست.

عارف نیا گفت: در ایران بحث بیماری های غیرواگیر از آمار جهانی ۱۰ درصد بیشتر بوده و این نشان دهنده درصد اهمیت مبارزه با این بیماری هاست.

وی اظهار کرد: آمار ابتلا به بیماری های واگیر در ایران ۱۰ درصد بوده در حالی که این آمار در جهان ۲۴ درصد است و این آمار نشان دهنده کنترل بیماری های واگیر در کشور است.

عارف نیا با بیان اینکه گلستان رتبه دوم چاقی در کشور را داراست، افزود: ما در گلستان در جمعیت بالای ۱۸ سال ۶۰ درصد چاقی داریم و در زمینه دیابت هم جزو ۱۰ استان رتبه دار کشور هستیم.

وی گفت: سرطان دومین عامل مرگ و میر در کشور بوده و سالانه ۹۲ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان را در کشور کشف می کنیم و براساس مطالعات انجام‫شده اضطراب، اختلال اضطرابی و افسردگی از عوامل روانی بروز سرطان در استان گلستان است.

عارف نیا با اشاره به هزینه های درمان سرطان اظهار کرد: در دنیا ۲۹۰ میلیارد دلار صرف هزینه های مستقیم و غیر مستیم درمان سرطان می شود اما در ایران برای درمان سرطان بودجه سه هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: متوسط هزینه های درمان یک فرد سرطانی در کشور صد میلیون تومان است و «۴۵۰ هزار سال» هم درهر سال عمر از دست رفته بیماران است که به دلیل سرطان فوت می کنند.

عارف نیا گفت: ۷۷ درصد افراد سرطانی از افسردگی رنج می برند و ۴۸ درصد دچار اضطراب هستند.