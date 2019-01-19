وجود قله ها و صخره های طبیعی زمینه ساز توسعه ورزش کوهنوردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی با اشاره به اینکه وجود قله ها و صخره های طبیعی زمینه ساز توسعه ورزش کوهنوردی در این استان است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای قله های مرتفع، یخچال های طبیعی، صخره های طبیعی و... است.

وی بیان کرد: تمام ظرفیت ها در این استان برای توسعه ورزش کوهنوردی وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال بختیاری بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های این استان برای توسعه این ورزش ضروری است.

وی تصریح کرد: فراهم آوردن امکانات برای توسعه ورزش کوهتوردی در این استان ضروری است.