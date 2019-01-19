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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

درچهارمحال بختیاری؛

وجود قله ها و صخره های طبیعی زمینه ساز توسعه ورزش کوهنوردی است

وجود قله ها و صخره های طبیعی زمینه ساز توسعه ورزش کوهنوردی است

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال بختیاری گفت: وجود قله ها و صخره های طبیعی زمینه ساز توسعه ورزش کوهنوردی در این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی با اشاره به اینکه وجود قله ها و صخره های طبیعی زمینه ساز توسعه ورزش کوهنوردی در این استان است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای قله های مرتفع، یخچال های طبیعی، صخره های طبیعی و... است.

وی بیان کرد: تمام ظرفیت ها در این استان برای توسعه ورزش کوهنوردی وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال  بختیاری بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های این استان برای توسعه این ورزش ضروری است.

وی تصریح کرد: فراهم آوردن امکانات برای توسعه ورزش کوهتوردی در این استان ضروری است.

کد مطلب 4517622

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