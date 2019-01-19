۲۸ درصد واحدهای صنعتی کرمانشاه غیرفعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دارابی عصر امروز در هفتاد وسومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری کرمانشاه برگزار شد به ارائه گزارش آخرین واحدهای صنعتی استان پرداخت و اظهار داشت: تعداد ۱۰۵۰ واحد تولیدی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دارای پروانه بهره برداری هستند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت و معدن ۱۰۵۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در استان وجود دارد گفت: از این تعداد حدود ۲۹۴ واحد غیر فعال داریم که ۱۱۰ مورد آن به هیچ وجه قابلیت احیاء ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین ️۵۷۹ واحد تولیدی فعال داریم که برای توسعه و پیشرفت آنها نیازمند سرمایه گذاری جدید هستیم.

وی تصریح کرد: حدود ۱۸۴ واحد نیاز به احیاء دارند که ۱۲ مورد آن نیازمند کارکارشناسی هستند و به صورت ویژه توسط استانداری و معاونین در دستور کار قرار دارد.

دارابی با بیان اینکه تعداد ۲۹ واحد هم که مشکلات کمتری دارند در سازمان صنعت، معدن و تجارت قابل رسیدگی است، تصریح کرد: در حال حاضر کار کارشناسی ۶۷ واحد آغاز شده است و هر تعدادی که به نتیجه نرسد نیازمند جلسه ستاد تسهیل و کمک استاندار است.

وی افزود: تعداد ۷۷ واحد قابل احیاء نیز به خانه صنعت، معدن تجارت جهت بررسی مشکلات و بازگشت به چرخه احیاء معرفی شده که تا کنون در ۱۱ مورد مشکلات را حل و فصل کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: حدود ۱۷۷ واحد نیمه‌فعال داریم که مشکلات اورژانسی دارند و لازم است با استفاده از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی به آنها رسیدگی شود.