به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از حملات شدید توپخانه ای و موشکی سعودی ها به مناطق مسکونی رازح و شدا در استان صعده در شمال یمن خبر دادند.

این منابع همچنین به بمباران مناطقی از استان صعده از سوی جنگنده های سعودی اشاره کردند.

این درحالی است که یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز امروز شنبه مواضع نظامیان سعودی را در نجران زیر آتش سنگین قرار داد.

در استان الجوف نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن مانع از یورش مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی-امریکایی شدند.

یک منبع نظامی یمنی در این باره اعلام کرد: در جریان دفع یورش مزدوران ائتلاف سعودی-آمریکایی در جبهه المتون در الجوف شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.