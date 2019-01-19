  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

اخبار امنیتی یمن؛

بمباران و حملات سنگین توپخانه‌ای سعودی ها به مناطق مسکونی صعده

بمباران و حملات سنگین توپخانه‌ای سعودی ها به مناطق مسکونی صعده

منابع یمنی از بمباران و حملات سنگین توپخانه ای و موشکی سعودی ها به مناطق مسکونی در استان صعده در شمال یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از حملات شدید توپخانه ای و موشکی سعودی ها به مناطق مسکونی رازح و شدا در استان صعده در شمال یمن خبر دادند.

این منابع همچنین به بمباران مناطقی از استان صعده از سوی جنگنده های سعودی اشاره کردند.

این درحالی است که یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز امروز شنبه مواضع نظامیان سعودی را در نجران زیر آتش سنگین قرار داد.

در استان الجوف نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن مانع از یورش مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی-امریکایی شدند.

یک منبع نظامی یمنی در این باره اعلام کرد: در جریان دفع یورش مزدوران ائتلاف سعودی-آمریکایی در جبهه المتون در الجوف شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 4517651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها