دسترسی مردم به نمایندگان با استانی شدن انتخابات کاهش می یابد

سیدجواد ساداتی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استانی شدن انتخابات موجب کاهش دسترسی مردم به نمایندگان می شود، اظهار داشت: از دیگر عیوب این طرح آن است که برخی افراد که موافق این طرح هستند ادعا دارند که نمایندگان شهرستان تا سطح استانی ارتقاء پیدا می کنند در حالی که هیچ گاه این اتفاق نمی افتد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمایندگان درگیر مطالبات شهرستان حوزه انتخابیه خود هستند، افزود: با استانی شدن انتخابات، نمایندگان از پیگیری برای رفع مشکلات حوزه شهرستان خود جدا می شوند و حتی سطح مطالبات و مراجعات به آن نماینده نیز بیشتر می شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن اشاره به ایرادات این طرح ابراز داشت: بر اساس قانون استانی شدن انتخابات نمایندگان هر شهر باید ۱۰ درصد رای شهرستان را داشته و پس از آن هرکس بیشترین رای در استان را داشته باشد به عنوان نماینده مردم آن استان انتخاب می شود.

کاهش انگیزه مشارکت مردمی از ضعفهای استانی شدن انتخابات است

وی گفت: از سویی اگر کاندیدایی ۵۰ درصد رای شهرستان را داشته باشد اما رای وی در سطح استان از فردی که ۱۰ درصد رای شهرستان را داشته کمتر باشد به عنوان نماینده انتخاب نمی شود که این موضوع موجب کاهش انگیزه مشارکت مردمی می شود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه اهدافی که در استانی شدن انتخابات نمایندگان مطرح می شود قابل تحقق نیست، افزود: نمایندگان بر اساس قانون می توانند طرح هایی را برای اجماع و رای گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کنند و از این لحاظ محدودیتی ندارند.