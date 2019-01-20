  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

معاون برنامه ریزی آبفای کشور:

۲۹ تصفیه خانه تا پایان سال در کشور به بهره برداری می‌رسد

۲۹ تصفیه خانه تا پایان سال در کشور به بهره برداری می‌رسد

کاشان - معاون برنامه ریزی آبفای کشور از بهره برداری ۲۹ پروژه تصفیه خانه تا پایان سال در کشور خبر داد و گفت: این موضوع گام مهمی در دسترسی آحاد مردم جامعه به آب شرب و آب کشاورزی است.

علی اصغر قانع در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بهره بردای از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کاشان اظهار داشت: در سال جاری مقرر شده است تا ۴۰ تصفیه خانه و سامانه های آب شیرین کن را در سراسر کشور به بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه ۲۹ پروژه از این تعدادد تا پایان سال در سراسر کشور به بهره برداری می رسد، افزود: دویست و هفدهمین تصفیه خانه کشور در کاشان با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

معاون برنامه ریزی آبفای کشور ضمن اشاره به میزان اعتبار تخصیص داده شده به این ۴۰ پروژه ابراز داشت: این تعداد پروژه با اعتباری نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در سراسر کشور به بهره برداری می رسد که گام مهمی در دسترسی آحاد مردم جامعه به آب شرب و آب کشاورزی است.

کد مطلب 4517668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها