علی اصغر قانع در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بهره بردای از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کاشان اظهار داشت: در سال جاری مقرر شده است تا ۴۰ تصفیه خانه و سامانه های آب شیرین کن را در سراسر کشور به بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه ۲۹ پروژه از این تعدادد تا پایان سال در سراسر کشور به بهره برداری می رسد، افزود: دویست و هفدهمین تصفیه خانه کشور در کاشان با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

معاون برنامه ریزی آبفای کشور ضمن اشاره به میزان اعتبار تخصیص داده شده به این ۴۰ پروژه ابراز داشت: این تعداد پروژه با اعتباری نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در سراسر کشور به بهره برداری می رسد که گام مهمی در دسترسی آحاد مردم جامعه به آب شرب و آب کشاورزی است.