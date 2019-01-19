به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران اعلام کرد: آمریکا به پیشرفت های زیادی با کره شمالی دست یافته است.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت که دیدار بسیار خوبی با «کیم یونگ چول» (Kim Yong Chol) نماینده هسته ای کره شمالی داشته و طرفین در این دیدار به پیشرفت های زیادی دست یافته اند.

ترامپ در این خصوص گفت: «کیم جونگ اون» (رهبر کره شمالی) چشم انتظار است. به پیشرفت های زیادی دست یافته ایم.

این درحالیست که کیم یونگ چول از مقامات عالیرتبه کره شمالی به منظور هماهنگی برای دیدار جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیروز با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.

این در حالی است که کاخ سفید پیشتر از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در اواخر ماه فوریه آینده خبر داده است.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه دیدار خواهند کرد.