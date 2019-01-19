لزوم تشکیل یک کارگروه مستقل برای تسهیل گری در روند توسعه چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی عصر امروز در نشست پایانی نخستین همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان سیستان وبلوچستان در چابهار اظهار داشت: تشکیل کارگروه یامیز خدمت مستقل در شهرستان چابهار برای امری تسهیلگری در انجام کلیه امورات سرمایهگذاری از مهم ترین نیازهای توسعه فعالیتهای گلخانهای وشیلاتی در این منطقه است.
وی با اشاره به در دست اجرا بودن طرحهای چندین هزار میلیارد تومانی کشاورزی و شیلاتی در چابهار، افزود: ایجاد صندوق ضمانت توسعه صادرات، ایجاد یک پایانه صادراتی در چابهار و ایجاد زنجیره تولید در همه زمینه های تولیدی از جمله خواستههای سرمایه گذاران بخش کشاورزی است.
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان آماده پشتیبانی از کلیه طرح های اجرایی در منطقه است.
وی همچنین خواستار حمایت همه جانبه از تولید کنندگان وسرمایه گذاران و تسهیلگری امور در اسرع وقت برای توسعه منطقه و ایجاد اشتغال پایدار شد.
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