به گزارش خبرگزاری مهر، علی جان صادق‌پور در دیدار رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان قم با اشاره به قرارگرفتن در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشت: رشد و توسعه کشور در ۴۰ سال گذشته به صورت تصاعدی بوده که این مهم باعث افتخار کسانی است که به این نظام تعلق خاطر دارند.

وی پیشرفت کشور در مباحث آب، برق و انرژی را پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه امکانات بسیار توسعه یافته‌ای در حوزه آب و فاضلاب برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم شده است، گفت: در حال حاضر تمام جمعیت شهری استان قم از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند و ۵۰ درصد جمعیت شهر نیز تحت پوشش فاضلاب قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود حرکت بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نیاز امروز کشور دانست و تاکید کرد: در هر حوزه‌ای از اقتصاد باید راهکارهایی برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی تعریف و بر اساس آن حرکت کند.

وی مهم‌ترین اصل در پیاده کردن اقتصادی مقاومتی در بحث آب و انرژی را مصرف صحیح دانست و گفت: در حوزه آب شرب و کشاورزی می‌توانیم با صرفه‌جویی، مصرف بهینه، رعایت الگوی مصرف، روش‌های نوین آبیاری و رعایت تراز آب‌های زیرزمینی را راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

صادق پور همچنین با اشاره به الزام دولت مبنی بر تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های اداری دستگاه‌های دولتی از انرژی‌های تجدید پذیر، گفت: در این راستا اقدامات گسترده‌ای را آغاز کردیم که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی به راه‌اندازی دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ و ۲۵ در ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب و یک نیروگاه برقابی با توان تولید ۳ مگاوات برق در تصفیه‌خانه آب قم اشاره کرد.

وی همچنین از پیشرفت ۹۵ درصدی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی آبفای قم خبر داد و گفت: این نیروگاه با بیش از ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار و در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اینکه تلاش کردیم تا در احداث این نیروگاه‌ها از تولید داخل استفاده کنیم، ابراز داشت: تأسیسات شرکت آب و فاضلاب استان ظرفیت بسیار خوبی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی دارد که برنامه‌هایی در این زمینه در دستور کار است و آماده همکاری با تولیدکنندگان داخلی در این خصوص هستیم.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان قم نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب در زمینه از استفاده از انرژی‌های نو ابراز داشت: شرکت آب و فاضلاب قم در این زمینه پیشگام بوده و فراتر از الزام قانونی عمل کرده است.

سرهنگ حسین نیکوکلام همچنین با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب، از آمادگی بسیج برای همکاری با شرکت آب و فاضلاب به منظور فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف در جامعه به ویژه در مساجد خبر داد.