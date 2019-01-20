ولایتمداری حضرت زهرا(س) بهترین الگوی جامعه امروز است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای رضای خدا از ولایت دفاع کردند و این الگوی مناسبی برای جامعه امروز است؛ الگوی زندگی حضرت زهرا(س) کهنه شدنی نیست، چرا که صفات اخلاقی هیچ‌گاه به‌مرور زمان کهنه نمی‌شوند و همان‌گونه که ۱۴ قرن پیش صداقت، امانت و عدالت نیک بوده است، امروز نیز همین جایگاه را دارند.

عبادت، صداقت، همسر داری، فرزند داری، ادب و دفاع از ولایت حضرت زهرا(س) هیچ زمانی کهنه نمی‌شود؛ حضرت فاطمه زهرا(س) شهیده راه ولایت هستند که در دفاع از امیرالمؤمنین علی(ع) به این مقام دست یافتند.

حیات حضرت فاطمه(س) بهترین الگو برای بسط دو فرهنگ تولی و تبری در عملکرد سیاسی و اجتماعی تلقی می‌شود؛ تبری و دوری جستن از دشمنان اسلام و مستکبرین و تولی نسبت به ولایت و امام زمان خویش.

از جمله ویژگی‌های بارز در زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) حمایت ایشان از ولایت و اصل امامت است که حتی در این مسیر در مقابل خطرات و هجمه‌های دشمنان، خود را سپر ولایت قرار دادند و از بذل جان خویش دریغ نکردند چرا که دین و ولی خدا را از هر چیزی برتر و مهم‌تر می‌دانستند.

معرفت و بصیرت حضرت زهرا(س) نسبت به نیازهای زمانه

نایب‌رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شخصیت حضرت زهرا(س) شخصیت بی‌بدیل و «خیرالنساء الی الأبد» است و مظلومیت، علم، حلم، مدیریت، همسرداری، مهرورزی، دستگیری از نیازمندان و مظلومان و حضور در میدان در دفاع از حریم نبوی، همگی راهبردهای تحلیلی شخصیت حضرت زهرا(س) است.

حجت‌الاسلام سید جلال رضوی مهر ادامه داد: معرفت و بصیرت حضرت فاطمه(س) به موضوعات عصر خویش و تسلط به نیازهای زمانه چون ستاره‌ای در آسمان اندیشه ایشان می‌درخشد. معرفت و بصیرت حضرت زهرا(س) به موضوعات و تسلط به نیازهای زمانه چون ستاره‌ای در آسمان اندیشه ایشان می‌درخشد

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) علاوه بر تسلط بر زمانه، درمان دردهای زمانه را نیز می‌دانستند، افزود: حضرت صدیقه طاهره(س) به نتیجه رسیدند که باید خودشان به میدان بیایند و بدل پذیری ندارد که فضه یا اسماء را به میدان بفرستند.

دفاع از مظلوم سرمشق اقدامات حضرت زهرا(س) بود

حجت‌الاسلام رضوی مهر گفت: حضرت فاطمه(س) شکست پهلوی خویش، جان دادن فرزندشان حضرت محسن و آتش گرفتن درب منزل را دیدند، اما نگذاشتند که پرچم اسلام و کلمه «لا اله الا الله» زمین بماند.

وی عنوان کرد: حضرت فاطمه(س) هنگامی‌که غربت امام زمانشان را دیدند و احساس کردند می‌خواهند دین را منحرف کنند، ساکت ننشستند و فدایی شدن در مسیر ولایت را انتخاب کردند نه به‌ عنوان اینکه حضرت علی(ع) همسر ایشان است بلکه دفاع از مظلوم و دفاع از ولایت سرمشق اقدامات ایشان بود.

نایب‌رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم بیان کرد: معاد شناسی، توحید، نبی شناسی، لزوم وجود امام در جامعه و وظایف امت از جمله موارد بیان‌شده در خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) در مسجد است.

حضرت فاطمه(س) دفاع از ولایت را با خون خود به نمایش گذاشتند

حجت‌الاسلام رضوی مهر با اشاره به اینکه خطبه فدکیه یک خطبه مجمل با دنیایی از محتوا است که نیاز جامعه را تا ابد ترسیم می‌کند، اضافه کرد: چون عامل این خطبه غصبی بوده که غاصبان مرتکب شدند نام آن را خطبه فدکیه گذاشتند، چون جعل حدیث کرده بودند که پیامبران برای فرزندانشان ارث نمی‌گذارند، لذا حضرت زهرا(س) ردای شهادت را بر دوش کشیدند.

این کارشناس مذهبی عنوان کرد: وصیت‌نامه سیاسی - الهی حضرت زهرا(س) منحصر به زمان خودشان نشد و از محدوده جغرافیایی مدینه خارج شد و تا عصر ظهور، دفاع از راه ولایت را با خون به نمایش گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیروان حضرت زهرا(س) باید دفاع از ولایت و دفاع از مظلوم را سرمشق خود قرار دهند و پایداری اسلام و دفاع از دین را اولویت خود قرار دهند.

حضرت فاطمه(س) شخصیتی عرشی و بهشتی است

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت، عنوان کرد: حمایت از حق و حقانیت و ولایت از بارزترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان است و تمام کسالت حضرت زهرا(س)، شهادت و مصیبت‌هایی که به ایشان وارد شد بر اثر حمایت از بالاترین شخصیت اسلام یعنی امام علی(ع) بود.

حضرت زهرا (س) در احادیث معتبر از سوی رسول خدا به‌عنوان حورای انسیه معرفی‌شده است

حجت‌الاسلام احمد فرخ فال ادامه داد: در شب‌های آخر عمر بابرکت حضرت فاطمه(س) به امام علی(ع) می‌گویند که آماده هستم که به درب خانه صحابی رسول خدا بروم و به آن‌ها گوشزد کنم تا حق ولایت از بین نرود و این تنها گوشه‌ای از دریای بی‌کران عظیم حضرت زهرا(س) است.

وی بابیان اینکه حضرت زهرا (س) در احادیث معتبر از سوی رسول خدا به‌عنوان حورای انسیه معرفی‌شده است، ادامه داد: بی‌بی دوعالم شخصیتی عرشی و بهشتی هستند؛ خداوند به‌عنوان بانوی نمونه از بهشت به‌صورت انسان برای جامعه اسلامی فرستاد تا امکان بهره‌مندی از فیوضات این بانوی مکرمه برای جامعه اسلامی فراهم شود.