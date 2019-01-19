به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد: دموکرات‌های مجلس نمایندگان امریکا قصد دارند طرحی را در هفته جاری به تصویب برسانند که بر اساس آن به جای تأمین بودجه حدود ۶ میلیارد دلاری مورد نظر دونالد ترامپ برای تکمیل ساخت دیوار مرزی با مکزیک؛ یک میلیارد دلار به دولت برای تشدید تدابیر امنیتی در مرزها داده شود.

به گزارش سی‌ان‌ان، دموکرات ها در صددند تا با تصویب چنین طرحی، به تعطیلی دولت در آستانه یک ماهگی آن پایان دهند.

یک منبع آگاه حزب دموکرات در این بار به سی‌ان‌ان اعلام کرد: یک میلیارد مذکور پس از تصویب می تواند به منظور اتخاذ تدابیر امنیتی لازم در مرز و نیز تأمین بودجه لازم برای قضاتی خواهد بود که قرار است پرونده مهاجران غیرقانونی که از مرز مکزیک به آمریکا بیایند را مورد بررسی قرار دهند.

این درحالیست که تعطیلی دولت آمریکا به دلیل عدم توافق ترامپ با کنگره درباره بودجه حدودا ۶ میلیارد دلاری مورد درخواست وی برای اتمام ساخت دیوار مرزی میان این کشور با مکزیک وارد چهارمین هفته خود شده و اعتراضات زیادی را نیز در پی داشته است.