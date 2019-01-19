ترامپ نباید برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه عجله کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، «لیندسی گراهام» در گفتگوی خود با بلومبرگ، کشور سوریه را دارای اهمیت استراتژیک خواند که ترامپ نباید با عجله و شتاب بدنبال خروج نظامی از آن کشور باشد.

گراهام همچنین ادعا کرد: خروج آمریکا از سوریه نباید ایران را تبدیل به بزرگ‌ترین پیروز جنگ سوریه کند. گسترش نفوذ ایران بر سرزمین‌های سوریه پس از خروج آمریکا باعث خواهد شد که تحریم‌ها علیه ایران تضعیف شود.

سخنان لیندسی گراهام یک روز پس از سفر او به ترکیه و دیدارش با اردوغان صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این سناتور جمهوری‌خواه با سفر به ترکیه تلاش داشته تا تنش‌های اخیر آنکارا و کاخ سفید را بر سر موضوع حمایت آمریکا از کردها کاهش دهد.

پیش از این ترامپ در صفحه خود در توئیتر و پس از اعلام خروج نظامی از سوریه اعلام کرده بود در صورت حمله ترکیه به کردها، اقتصاد این کشور ویران خواهد شد.

خروج آمریکا از سوریه پس از آن اعلام شد که اواخر سال گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با صدور دستوری خواستار خروج نظامیان این کشور شد. این فرمان ترامپ با واکنش‌ها گسترده داخلی و اختلافات در کابینه او منجر شد و در نهایت وزیر دفاع او در مخالفت با این تصمیم از مقام خود کناره‌گیری کرد.