مشکل مدارس مسکن مهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی ظهر شنبه در شورای مسکن استان کرمان در مورد پروژه مسکن مهر کهنوج گفت: مجتمع های آموزشی و مدارس مربوط به مسکن های مهر به این ترتیب تعیین تکلیف شود که اداره راه و شهرسازی اعتبارات لازم را در اختیار اداره کل نوسازی مدارس بگذارد تا اینکه این پروژه از باب مدرسه دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: مدارس مسکن مهر باید از سوی اداره نوسازی پیگیری و ۷۰۰ مورد ملی تا انتهای سال جاری به اتمام برسد و موارد باقی مانده در اعتبارات سال آینده دیده شود و پروژه به اتمام برسد.

آیت اللهی موسوی برای بقیه پروژه های مسکن مهر افزود: باید سهم وزارتخانه برای مدارس در مسکن مهر از طریق اداره راه و شهرسازی پیگیری و اعتبار دریافت شود، زیرا وزیر اعلام کرده که این موارد را تامین اعتبار می کنند.

معاونت امور عمرانی استاندار کرمان در مورد بحث فاصلاب پروژه هزار و ۵۰۰ واحدی شهرستان کهنوج افزود: لازم است تصفیه خانه جدید احداث شود که باید برآورد هزینه و به اداره کل راه و شهرسازی ابلاغ شود.

وی در مورد روشنایی معابر و تامین برق و انشعابات برق مجموعه هزار و ۵۰۰ واحدی کهنوج نیز گفت: طبق تفاهم نامه نسبت به خرید انشعابات، هرچه انشعاب خریداری شده براساس همان زمان تفاهم نامه باشد و اما اگر خارج از زمان تفاهم نامه بود باید مابه التفاوت باید پرداخت شود.

موسوی آیت اللهی در مورد زمین های مسکن مهر جنوب استان اینگونه اظهار داشت: در رابطه با مسکن مهر در جنوب باید شورای مسکن استان مصوب شود زمین را به صورت رایگان در اختیار پروژه مسکن مهر قرار دهد.

معاون استاندار کرمان در مورد بحث نخاله های ساختمانی سایت ۵۷ هکتاری مطهری کرمان گفت: یک توافق نامه بین راه و شهرسازی و شهرداری اجرا شود و شهرداری از طرف راه و شهرسازی پیمانکار شود تا این نخاله ها جمع آوری شوند.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه اداره کل مسکن و شهرسازی ۵۰ درصد از هزینه جا به جایی نخاله های ساختمانی را به شهرداری پرداخته و شهرداری عهده دار جابه جایی نخاله ها در تمامی مسکن های مهر کرمان می شود.

وی در نهایت گفت: ظرف ۲۰ روز آینده جلسه بعدی شورای مسکن برگزار شود تا حجم کار زیاد نشود.