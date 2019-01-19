زمینه ایجاد فضای تولید و اشتغال در آذربایجان شرقی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال آذربایجان شرقی که در محل استانداری برگزار شد اظهار داشت: باید کارگروهی تشکیل شود تا موانع تحقق نیافتن سهمیه آذربایجان شرقی در جذب اعتبارها را مشخص کند.

وی سپس با اشاره به اینکه باید با اتخاذ تدابیر لازم از تکرار شدن تصویب طرح ها جلوگیری شود، ادامه داد: باید در روند پرداخت تسهیلات اعطایی کارگروه تخصصی اشتغال از سوی بانک ها تسریع شود.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه ضرورت جلوگیری از اجرای طرح های ناموفق در سایر شهرستان ها افزود: با وجود اینکه اشتغال روستایی به عنوان اشتغال چند منظوره برای ما مهم است ولی در کنار آن باید به فکر اشتغال پایدار شهری نیز بود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اهمیت اشتغال روستایی برکسی پوشیده نیست، ادامه داد: البته در این بین اشتغال شهری نباید فراموش شود، توجه به اشتغال پایدار در مناطق شهری در کنار اشتغال روستایی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه اگر سطح زندگی در مناطق روستایی ارتقا یابد ماندگاری بالا می رود، افزود: بدون شک اگر فرصت شغلی در زادگاه افراد ایجاد شود از مشکلات ناشی از مهاجرت و جابه جایی جمعیت کاسته می شود.

پورمحمدی به ضرورت ایجاد مرکز اطلاعاتی استان نیز تاکید کرد و افزود: بانک اطلاعاتی به شفاف سازی فرآیندها و روانسازی کارها کمک می کند.