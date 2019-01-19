به گزارش خبرنگار مهر، ذکیالله خوشبخت عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: به دلیل اینکه جریانها و تشکلهای متعدد سیاسی با هدف خدمت به مردم وارد عرصه میشوند در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر به همراهی و تعامل بیشتری از سوی چنین مجموعههایی نیاز خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی و سیاستگذاری احزاب و تشکلهای انقلاب اسلامی با هدف افزایش همفکری و هماهنگیهای حزبی تشکیل شده است، ادامه داد: با وجود سلیقههای متفاوت احزاب به دلیل برخورداری از اصول یکسان به انسجام و همراهی مستمری نیاز داریم.
رئیس شورای هماهنگی و سیاستگذاری احزاب و تشکلهای انقلاب اسلامی استان اردبیل موسمی و مقطعی بودن فعالیت برخی از تشکلها را از جمله ایرادات مهمی دانست که در قبال فعالیتهای موجود مطرح میشود و در این راستا متفکران و نخبگان سیاسی جامعه می بایست راهکارهای لازم برای تداوم فعالیت مستمر و تاثیرگذار چنین تشکلهایی را ارائه دهند.
به گفته خوشبخت یکی از اهداف اصلی تشکیل شورای هماهنگی احزاب پیگیری مطالبات مردمی از سوی دستگاههای مختلف اجرایی بوده تا تعامل و همراهیهای لازم برای به ثمر نشستن موارد مورد تاکید جامعه انجام پذیرد.
برخورداری از اساسنامه و استقلال سیاسی احزاب در اردبیل
وی تصریح کرد: احزاب و تشکلهای سیاسی استان همگی دارای اساسنامه و استقلال سیاسی بوده و همفکری و همصدایی موجود برای پیگیری مناسب مطالبات مردمی ایجاد شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری احزاب و تشکلهای انقلاب اسلامی استان اردبیل مردم را صاحبان اصلی انقلاب معرفی کرد و ادامه داد: چنانچه احزاب در مسیر شایستهسالاری و نخبهگرایی حرکت کنند بالندگی مورد نظر نیز محقق گردیده و رضایتمندی مناسب مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی حاصل خواهد شد.
خوشبخت یادآور شد: ملت بابصیرت ایران اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع سلحشورانه از کشور در دوران دفاع مقدس هزینههای زیادی را پرداخت کرده و به رسالت خود به شکل ایدهآلی عمل کردند و در مقابل چنین جانفشانیهایی نیازمند همت مضاعفی در رفع مطالبات مردمی هستیم.
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