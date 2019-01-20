نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی سازمان که در محل اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان شرقی برگزارشد با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی و عملکرد چهل ساله سازمان از جهادسازندگی گرفته تا مجموعه اقداماتی که پس از ادغام در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفته در ایام ا... دهه مبارک فجر ۹۷ افزود: در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نمایشگاه توانمندیهای بخش کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با همراهی کلیه ادارات تابعه و زیرمجموعه های خود و تشکل های بخش کشاورزی در طول چهل سال فعالیت بخش کشاورزی در سطح استان برگزار می شود.

وی با اشاره به شرایط حاکم در جامعه و کشور و با توجه به حساسیت موضوع در مقطع زمانی حاضر گفت: باید با حضور موثر و مفید تمامی بخش های کشاورزی اعم از جهادکشاورزی استان و تک تک ادارات تابعه در این نمایشگاه، همه توانمندیها و عملکرد سازمان جهادسازندگی سابق و جهادکشاورزی فعلی به معرض نمایش گذاشته شود تا مردم شریف و انقلابی استان در جریان امر فعالیت ها و اقدامات انجام یافته در طول چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی قرار گیرند.

فتحی اظهار نمود: باید با تشویق تشکل ها و فعالین بخش کشاورزی نسبت به حضور پرشور و منسجم در این نمایشگاه با توجه به شرایط فعلی کشور، این نمایشگاه با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ورود نظام صنفی کشاورزی به موضوع محصولات کشاورزی و عرضه مستقیم این محصولات درنمایشگاه ادامه داد: با ورود نظام صنفی کارهای کشاورزی وعرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط تولیدکنندگان در این نمایشگاه، سعی خواهد شد تا مقداری از فاصله موجود بین تولید و مصرف کاسته شود.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب هیئت وزیران افزود: در دستورالعمل جدید نظام صنفی، این نظام می تواند برای فعالیت های منابع طبیعی نیز پروانه کسب صادر نماید، لذا با توجه به اهمیت موضوع و در آین نامه اصلاحی، هیئت های نظارت شهرستان و هیئت عالی کشور پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به انتخاب نمونه های کشاورزی در سطح ملی و اهمیت آن، تصریح کرد: باید دامنه دیدمان را وسیع تر کرده و توسعه دهیم، تمام تلاش و سعی ما در جهادکشاورزی استان و ادارات تابعه در این راستا قرار دارد تا بتوانیم عملکردمان را در واحد سطح افزایش دهیم.

فتحی ادامه داد: لازم است در تمامی زیربخشهای کشاورزی نسبت به انتخاب نمونه های بخش کشاورزی اقدام گردد و با معرفی فعالین و نمونه های عشایری، زیربخش های منابع طبیعی و یا نظام مهندسی در واقع حوزه اقدامات و فعالیت های خود را گسترش و ارتقاء داده ایم و باید در این زمینه فرهنگ سازی های موثر و مفید انجام پذیرد تا بتوانیم ارتقاء کمی و کیفی محصولات کشاورزی را محقق سازیم.

وی با تقدیر و تشکر از صندوق توسعه بخش کشاورزی در جهت تامین نهاده های کشاورزی، اظهار نمود: علیرغم وجود تمامی مشکلات در شرایط فعلی کشور، با ورود صندوق توسعه بخش کشاورزی استان در واردات جو، اقدام مهمی در خصوص تامین نهاده های کشاورزی اتفاق افتاده است و باید به نحو احسن و دقیق طوری مدیریت و رصد شود تا این نهاده ها توسط اتحادیه ها به دست دامدار و مصرف کننده واقعی برسد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اهمیت بالای بحث آبخیزداری در کشور و عنایت خاص مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع و هدایت های مقام عالی وزارت و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به این امر و اعتباراتی که از صندوق توسعه ملی به استان آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است، گفت: پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه های آبخیزداری در سطح استان و سرعت عمل به کار رفته در این راستا از زمان ابلاغ اعتبارات تا مرحله عقد قرارداد جای تقدیر و تشکر دارد.

فتحی در خصوص جنگلهای ارسباران و مطالب مطرح شده نسبت به قطع درختان جنگلی در این منطقه، تاکید کرد: از حساسیت ایجاد شده جهت حفظ و حراست منابع طبیعی اعم از جنگل، مراتع و منابع آب و خاک استقبال می کنیم.

وی با اشاره به ورود حضرت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به موضوع جنگل های منطقه ارسباران و طرح آن در نماز جمعه شهر تبریز گفت: ما این امر را برای خود یک پشتیبانی مبارک و یک ظرفیت مهم برای سازمان جهادکشاورزی استان دانسته و خوشحالیم که حساسیت و نگاه خوب و ارزشمندی نسبت به منابع طبیعی و حراست از آن در جامعه بوجود آمد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وجود دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مرتع، ۱۸۰ هزار هکتار جنگل و ۱۸۰ هزار هکتار باغ در سطح استان، تاکید نمود: با توجه به گستردگی جنگلها، مراتع و باغات استان و عدم وجود امکانات لازم جهت پوشش کامل این حوزه، باید اعلام نمائیم در سطح انبوه قلع و قمعی در جنگلهای ارسباران اتفاق نیافتاده و حفظ و حراست از جنگلها، مراتع و منابع طبیعی صرفاً وظیفه و تکلیف یک سازمان و تشکل نبوده و باید همه مردم و ارگانهای دولتی در این موضوع احساس وظیفه نموده و حساسیت لازم را در خود ایجاد نمایند.