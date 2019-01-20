صادرات ۱۹۵ میلیون دلاری محصولات کشاورزی در ۹ ماهه نخست سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، جواد زینالی مهر در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: صادرات محصولات کشاورزی در نه ماهه نخست سال جاری از گمرکات استان بالغ بر ۱۹۵ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۱۰.۵ درصدی برخوردار می باشد.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد استان آذربایجان شرقی در تولید اکثر محصولات دارای مزیت نسبی آشکار بوده و می بایستی زمینه سازی های لازم جهت رشد صادرات بخش کشاورزی فراهم گردد.

زینالی مهر ادامه داد: در این راستا کارشناسان معتقدند صادرات غیرنفتی پروسه است نه پروژه، بنابر این توجه به این نکته که زیرساخت های اقتصادی نظیر وجود بسترهای مناسب برای حمل و نقل ایمن، وجود دانش صادراتی و بازرگانی بین المللی، برقراری قوانین لازم و ثبات مقررات صادراتی، وجود حمایتهای دولتی از شرکت های تولیدکننده و صادرکننده از ضروریات می باشد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر کشورهای جهان در حال ارتقاء رقابت پذیری و تلاش در جهت رشد صادرات با ارزش افزوده بالا هستند، کارشناسان اعتقاد دارند صادرات محصولات کشاورزی که فرآوری نشده است کاملاً غیر اقتصادی بوده و خام فروشی محسوب می گردد.

وی افزود: اگر ما میزان ارزش آنها را به وزن شان بر روی نمودار رسم کنیم مشاهده خواهیم کرد که تقریباً به نسبت وزنی که دارند و قیمتی که در بازارهای جهانی عرضه می شوند کالای خود را ارزان قیمت به لحاظ وزنی فروخته ایم در حالیکه وقتی همین محصول فرآوری می شود مثلا گوجه فرنگی به رب گوجه تبدیل می شود ارزش افزوده مناسبی بدست می آید و این در حالی است که رب گوجه فرنگی نیز ارزش افزوده سس گوجه فرنگی را ندارد.

زینالی مهر گفت: بنابراین هر چه سعی شود در فرآورده های نهایی به سمت صادرات محصولات حرکت کنیم ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می شود، بنابراین چون کشور ما در منطقه نیمه خشک قرار گرفته و مشکل محدودیت منابع آبی داریم باید از صادرات محصولات خام جلوگیری بعمل آورده و از صادرات محصولاتی که به ازای تولید یک کیلوگرم ماده خشک آن مقدار زیادی آب مصرف می شود جلوگیری شود.