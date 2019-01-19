ادامه حضور نماینده آمریکا در پاکستان برای دیدار با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع آمریکایی اعلام کرده‌اند که زلمای خلیل‌زاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برد، همچنان در این کشور خواهد ماند.

خلیل‌زاد از سه روز گذشته تا کنون در پاکستان به سر می‌برد تا بتواند به واسطه مقامات پاکستانی با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کند.

ادامه حضور نماینده وزارت خارجه آمریکا در پاکستان در شرایطی صورت می‌گیرد که «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان طی پیامی در صفحه توئیتر خود ضمن رد دیدار با نماینده آمریکا اعلام کرده بود که گزارش‌ها درباره دیدار نمایندگان طالبان با زلمای خلیل زاد در پاکستان نادرست است.

مذاکرت طالبان و آمریکا از چند ماه پیش به این سو آغاز شده، اما به تازگی طالبان نسبت به قطع این مذاکرات هشدار داده‌ است. گروه طالبان خروج نظامیان خارجی و آمریکایی را شرط بازگشت صلح به افغانستان عنوان کرده‌ و با هرگونه مذاکره‌ای برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی به شدت مخالفت می‌کند.