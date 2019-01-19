پیگیری تعیین تکلیف حکم شهردار منتخب یزد از طریق شورای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید، امشب در یکصد و بیست‌وهفتمین جلسه علنی شورای شهر که با تقدیم لایحه بودجه ۹۸ شهرداری یزد همراه بود، با اشاره به عدم تایید حکم شهردار منتخب شورا بعد از گذشت بیش از دو ماه اظهار داشت: نامه ای از وزارت کشور به شورای یزد رسیده که تاکنون احراز صلاحیت فرهمند شهردار منتخب یزد صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: شورای شهر یزد نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرده که باید ظرف ۱۰ روز یا حکم صادر می شده یا اینکه عدم احراز صلاحیت مشخص می‌شد اما تاسفانه هیچکدام انجام نشده است.

سفید خاطرنشان کرد: حتی این نامه نیز بی پاسخ مانده و در نهایت با رای اکثریت اعضای شورای شهر یزد به مقرر شد، نامه ای به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا وضعیت شهردار یزد تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: این موضوع با رای اکثریت اعضای شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد تا وضعیت شهردار یزد تعیین تکلیف شود.

سفید عنوان کرد: افرادی که به ما ایراد می‌گیرند چرا بر این انتخاب اصرار داریم، در واقع نباید به ما گلایه کنند بلکه باید به دیگران گلایه کنند که چرا امور را اینگونه بلاتکلیف رها می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین و تکلیف شهردار منتخب یزد اقدام کند، بیان کرد: عدم ابلاغ حکم شهردار یزد از سوی وزارت کشور کم کاری وزارت کشور است.

به گزارش مهر، اعضای شورای شهر یزد با هشت رأی موافق و یک رأی ممتنع درخواست احزار صلاحیت مجتبی فرهمند، شهردار منتخب شورای شهر یزد را روانه شورای حل اختلاف کشور کردند.

در این جلسه همچنین با اشاره به ۲۹ دی‌ماه که به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده است، در زمینه وظایف شهرداری‌ها در این زمینه همچنین تغییر سبک زندگی مردم بحث و تبادل نظر شد.