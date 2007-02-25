حماس به توافقنامه مکه پایبند خواهد بود / اسرائیل باید حقوق ملت فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: کلید حل مسئله فلسطین این است که اسرائیل حقوق ملت فلسطین را به رسمیت بشناسد و از کرانه باختری و نوارغزه عقب نشینی کند.

رئیس دفترسیاسی حماس که اخیرا برای دیداربا مقامهای مصری وارد قاهره شد، در حاشیه این دیدار با این روزنامه چاپ لندن گفتگو کرد.

مشعل درادامه افزود: عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با برگزاری نشست مکه مکرمه ، برای جلوگیری از ریخته شدن خون فلسطینیان فعالیت کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد : با توجه به شرایط حاکم و حمایت عربستان، مصر، سوریه و دیگر کشورهای اسلامی انتظار پیروزی و موفقیت توافقنامه مکه را دارد.

"خالد مشعل" درپاسخ به این سوال که نظر شما درباره ایهود اولمرت نخست وزیر دولت اسرائیل چیست؟؛ گفت : ما به این مواضع اسرائیل اهمیت نمی دهیم ما درصحنه فلسطین ازطریق توافقنامه مکه به توافق رسیدیم و به توافقات خود پایبند خواهیم ماند و با چالش های خارجی نیز مقابله می کنیم.

ایهود اولمرت پیش ازاین اعلام کرد : درصورتی که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با حماس توافق کند، با وی مذاکره نمی کند.

مشعل درباره اینکه آیا کشورهای عربی می توانند در صورت مخالفت آمریکا محاصره علیه ملت فلسطین را بشکنند، گفت: به نظر من کشورهای عربی حتی به صورت محدود می توانند چنین کاری بکنند.

وی افزود: ما می بینیم که درمواضع اعضای کمیته چهارجانبه نسبت به فلسطینیان خلل ایجاد شده است؛همچنانکه یکی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفته بعد از تشکیل دولت وحدت ملی به تشکیلات خودگردان فلسطین 120 میلیون دلارکمک کند.