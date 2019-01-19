برنامه های چهل سالگی انقلاب باید متنوع و مردمی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار کرد: باید جشن های چهل سالگی انقلاب به شکل مردمی اجرا شود و تمامی برنامه ها با شکوه هر چه تمام و با رعایت جنبه مردمی برگزار شود.

حیاتی افزود: مردم خالقان و ولی نعمتان انقلاب هستند، بنابراین دشمن تمام تلاش خود را به کار بسته تا بین مردم و حاکمیت نظام فاصله بیندازد و قالب انقلاب را از درون تهی کند.

وی در ادامه با اشاره به همزمانی دهه فجر و ایام فاطمیه، گفت: رعایت حرمت ایام فاطمیه از واجبات است، بنابراین اراده استاندار نیز بر این است که با حفظ شئونات برنامه های چهلمین سالگرد با شکوه تمام برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اجرای برنامه ها در مساجد، افزود: حرکت انقلاب از مساجد شروع شده و بقای آن نیز در مساجد است و در همین رابطه دشمن از مساجد می ترسد، بنابراین حضور استاندار برای ملاقات چهره به چهره با مردم در مساجد با هدف بازگشت به مسجد بوده تا پایگاه و خاستگاه انقلابی خود را حفظ کنند.

حیاتی تشکیل ستاد ویژه برای ۲۲ بهمن را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: ۲۲ بهمن اوج حضور حماسی مردم در انقلاب بود بنابراین باید برای حضور حداکثری مردم در این روز ستاد ویژه تشکیل شود.

وی تصریح کرد: نباید تمامی برنامه ها در مرکز استان متمرکز شود بلکه باید در روستاها و دورترین نقاط و بخش ها و حاشیه شهرها نیز این جشن ها را به بهترین شکل ممکن داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: برنامه های دهه فجر امسال برای نظام بسیار بنیادی بوده و از برنامه های همیشگی مهم تر است، بنابراین باید مدیران در بین مردم حضور یابند و مشکلات را شفاف با آنان در میان بگذارند تا از کمک مردم بهره مند شوند.

وی گفت: دشمن امروز تمام توان خود را به کار بسته و یک جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخته است و معیشت مردم را نشانه رفته ازاین رو حضور مسئولان در بین مردم باعث اعتماد بیشتر آن ها می شود.

حیاتی خواستار اعلام اسامی دستگاه های ضعیف در حوزه مشارکت در برنامه های ستاد شد و افزود: همه موظف به مشارکت در برنامه ها هستند چرا که مناسبتی مهم تر از این نداریم.

وی با تاکید بر پرهیز از موازی کاری دستگاه ها، بیان کرد: هر دستگاهی موظف است از محل منابع جاری در اختیار، این برنامه ها را پوشش دهد و در اولویت قرار دهد تا با شکوه هر چه تمام برگزار شود.