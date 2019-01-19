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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۰۰

مدیر دفتر منطقه شمال انجمن فرهنگی معلولان پارس:

اولین دوره آموزشی الزامات گردشگری معلولان در گرگان برگزار می شود

اولین دوره آموزشی الزامات گردشگری معلولان در گرگان برگزار می شود

گرگان- مدیر دفتر منطقه شمال انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس گفت: اولین دوره آموزش تخصصی الزامات اوقات فراغت و گردشگری افراد دارای معلولیت و سالمندان در گرگان برگزار می شود.

رضا شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه شنبه دوم بهمن ماه اولین دوره آموزش تخصصی الزامات اوقات فراغت و گردشگری افراد دارای معلولیت و سالمندان را در گرگان برگزار می کنیم.

وی افزود: برگزارکننده اصلی سازمان بهزیستی کشور است که با همکاری انجمن فرهنگی و ورزشی و گردشگری معلولان پارس برگزار می شود.

شاه حسینی ادامه داد: این دوره برای کل کشور برنامه ریزی شده که به شکل پایلوت در سه استان گلستان، تهران و فارس برگزار می شود.

وی با بیان این که اولین دوره در شهر گرگان برگزار می شود، گفت: مدرسان این دوره از تهران می آیند و دوره یک روزه است که از ساعت هشت و نیم صبح تا ۱۲ به شکل تئوری در موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی و مبحث عملی آن هم در سازمان بهزیستی آموزش داده می شود.

شاه حسینی بیان کرد: این دوره برای افرادی که در زمینه گردشگری سالمندان و معلولان فعالیت می کنند برنامه ریزی شده از جمله هتلداران و مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات گردشگری و افراد دارای معلولیت که در این زمینه فعالیت دارند و یا علاقمند هستند.

کد مطلب 4517784

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