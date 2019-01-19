کشته شدن خبرنگار آسوشیتدپرس در درگیری های پایتخت لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم روز شنبه از کشته شدن خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس در طرابلس پایتخت لیبی خبر داد.

بر اساس این گزارش، «محمد بن خلیفه» خبرنگار آسوشیتدپرس در جریان پوشش درگیری های طرابلس کشته شد.

وزارت بهداشت لیبی پیش از این شمار تلفات درگیری های طرابلس پایتخت این کشور را ۱۳ کشته و ۵۲ زخمی اعلام کرده بود.

وزارت بهداشت لیبی از همه طرفها خواست که از هدف قرار دادن رانندگان آمبولانس ها هنگام نجات غیرنظامیان خودداری کنند و قوانین بین المللی بشری را زیر پا نگذارند و به رانندگان آمبولانس ها و آمبولانس ها هنگام انجام وظیفه شان حمله نکنند.

بر اساس این گزارش؛ وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد: حمله به آمبولانس ها و رانندگان آنها مانع از نجات جان غیرنظامیان در مناطق درگیری می شود.