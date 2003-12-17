وزير امورخارجه مصر هفته آينده با مقامات فلسطيني ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين راديو افزود : احتمالا ماهر درسفرخود به اراضي اشغالي فلسطين، با همتاي اسراييلي خود "سيلوان شالوم" وآريل شارون نخست وزيررژيم اسراييل ديدارخواهد كرد.

برحسب گزارش اين راديو، وزيرامورخارجه مصر دراين سفرتلاش خواهد كرد تا به يك توافق آتش بس جديد ميان اسراييلي ها و فلسطيني ها با هدف ازسرگيري مذاكرات صلح دست يابد.

گفته مي شود، سرلشگرمصطفي البحيري و محمد ابراهيم دو معاون عمرسليمان رييس سازمان اطلاعات وامنيت مصر، دراين سفراحمد ماهر را همراهي خواهند كرد .

مسئولان امنيت مصرقراراست با شيخ احمد ياسين بنيانگذارجنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در شهر غزه ديدارو گفتگوكنند .