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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۶

فرماندار شهرستان بویراحمد:

۶۵ هزار حاشیه نشین در شهر یاسوج وجود دارد

۶۵ هزار حاشیه نشین در شهر یاسوج وجود دارد

یاسوج- فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: در شهر یاسوج ۶۵ هزار حاشیه نشین وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: حاشیه نشینی مشکلات و معضلات بسیاری را با خود به همراه دارد.

وی بیان داشت: حاشیه نشینی با مشکلات بهداشتی، درمانی و آموزشی همراه است.

کناری اظهار داشت: توسعه سرانه های بهداشتی، آموزشی، رفاهی، فرهنگی و زیرساختی در بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی ضروری است و ۲۲ دستگاه اجرایی عضو ستاد موظفند بر اساس بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ۳۰درصد از اعتبارات خود را به این توسعه اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: ۱۲ محله و منطقه در شهر یاسوج و حومه این شهر از جمله معصوم آباد، محمود آباد، زیرتل، تل زالی، دولت آباد، بنسنجان، بازار مرکز شهر، مهریان، بلهزار، شرف آباد، اکبر آباد و نجف آباد به عنوان بافت فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی معرفی شده اند و از محل ستاد بازآفرینی شهری ۴۲ میلیارد ریال به شهر یاسوج برای تامین قیر رایگان برای توسعه و آسفالت معابر در بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی اختصاص یافته است.

کد مطلب 4517807

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