ایجاد پارک بانوان در النگدره/ سرانه فضای ورزشی گرگان پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان گلستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان، اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس شورای اسلامی شهر گرگان درخواست های شورا و شهرداری گرگان که به مناسبت سفر رئیس جمهور به گلستان طی یک نامه ای برای وزرات کشور ارسال شده بود را مطرح کرد.

علی اصغر یوسفی گفت: صدور دستور واریز سهم شهرداری گرگان از تبصره دو قانون ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده، واریز سهم شهرداری از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، اختصاص قیر به میزان هزار تن برای کمربندی و آسفالت شهر گرگان، اختصاص پنج میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری و اجرای دیوارسازی رودخانه النگدره، اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای احیاء بافت تاریخی، کمک هزینه خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری جدید، مساعدت به شهرداری گرگان و حمایت از تیم بسکتبال و اختصاص ارز دولتی جهت جذب بازیکن خارجی اختصاص وام از محل صندوق توسعه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای تقاطع غیرهمسطح افسران از اهم خواسته‌های شهرداری گرگان از وزارت راه و شهرسازی بود.

وی افزود: هزینه جاده بین المللی (کمربندی) را مردم گرگان پرداخت می کنند و باید وزارت راه در این زمینه به ما کمک کند که البته قول های مساعدی برای کمک داده شده و امیدواریم که این امر محقق شود.

نیروهای خدمات شهری گرگان در آماده باش هستند

موسی الرضا صفری، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان هم از آماده باش نیروهای خدمات شهری گرگان در طوفان اخیر خبر داد.

وی افزود: پیرو اطلاعیه هواشناسی و دستورالعمل‌های ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان که یخبندان را برای مناطق مختلف استان پیش‌بینی می کردند، تمام نیروهای خدمات شهری و سایر سازمان های تابعه شهرداری اعم از آتش نشانی و سیما منظر در آماده باش بودند.

صفری گفت: چند مورد آبگرفتگی منازل داشتیم که با تلاش نیروهای خدماتی برطرف شد.

۱۴۰ باشگاه خصوصی و دولتی در گرگان وجود دارد

در ادامه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان، رمضانعلی تربتی نژاد اظهار کرد: گرگان حدود ۴۷ هیئت ورزشی فعال با کمیته های مختلف دارد.

وی افزود: از مجموع ۳۱۵ نفر دعوت شده به تیم ملی ۱۸۸ نفر گرگانی هستند.

تربتی نژاد با بیان این که ۷۸ گرگانی هم عضو ثابت تیم ملی هستند، تأکید کرد: در مسابقات جاکارتا اندونزی، گلستان چهارمین استان کشور در اعزام بازیکن بود که گرگان با ۱۸ نفر در این مسابقات شرکت کرد.

وی گفت: ۱۴۰ باشگاه دولتی و خصوصی در گرگان وجود دارد و سرانه های فضای ورزشی نسبت به سایر شهرستان ها پایین است.

تربتی نژاد افزود: امسال هفت سالن ورزشی در حال اتمام داریم و در ساخت خانه وزنه برداری ارتباط تنگاتنگی با شهرداری داشتیم.

وی اظهار کرد: در جام رمضان امسال ۴۰ هیئت ورزشی با ۸۰ هزار تماشاگر داشتیم.

تربتی نژاد همچنین گفت: از مجموع چهار مسابقه بین المللی در سطح استان سه مورد آن در گرگان برگزار شد.

وی تأکید کرد: ۲۵ درصد جمعیت گلستان در گرگان مستقر هستند اما سرانه های ورزشی جوابگو نیست.

ضعف در بازیکن سازی

در ادامه نائب رئیس شورای شهر گرگان گفت: در دوره جدید مدیریت ورزش و جوانان گلستان، ورزش استان به برند تبدیل شده است.

محمد ابراهیم جرجانی با بیان این که شهرداری گرگان هم در سطح کلان تیم داری می کند و ما از ورزش و جوانان انتظار کمک داریم، اظهار کرد: ما نتوانستیم بازیکن تخصصی بسازیم و اگر بازیکن سازی صورت گیرد می توانیم از ظرفیت های بومی خود استفاده کنیم.

وی بیان کرد: ۱۷ سال است که شهرداری مدیریت بسکتبال را داشته و نتوانستم یک بازیکن شاخص گرگانی در سطح کشور داشته باشیم.

جرجانی تأکید کرد: باید نشست های تخصصی برگزار کرده و به این فکر کنیم که چگونه بازیکن سازی کنیم و بدانیم که پول بیت المال را باید کجا هزینه کنیم.

طبق گفته وی یکی از وظایف شهرداری ترویج ورزش همگانی است و سازمان های فرهنگی و ورزشی در این زمینه اقداماتی انجام می دهد اما کار تخصصی تری لازم است و اداره کل ورزش و جوانان هم باید کمک کند.

استفاده از ظرفیت قهرمانان

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: مسائل ورزشی روحیه جوانمردی را در شهر گسترش داده و باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

علی اصغر یوسفی گفت: می توان از ظرفیت قهرمانان در سیستم اداری استفاده کرد و باید برای این قشر امتیازاتی خاص قائل شویم.

وی تصریح کرد: در این زمینه کمیته ای ایجاد خواهد شد و در لایحه سال ۹۸ هم در این زمینه بحث خواهد شد.

ایجاد پارک بانوان در النگدره

در ادامه فائزه عبداللهی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: وضعیت سلامت شهروندان گرگان مطلوب نیست و باید ورزش در سبد خانوار قرار بگیرد.

وی افزود: مشکلات اقتصادی باعث دور شدن شهروندان از ورزش شده و باید به فکر همه اقشار بود.

عبداللهی گفت: باید به فکر شهروندانی باشیم که توان بهره گیری از فضاهای ورزشی تعیین شده شورا و شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان را ندارند و علاوه بر فرهنگ سازی حداقل یک روز در هفته این سالن ها بقهه صورت رایگان در اختیار کسانی قرار بگیرند که توان مالی بالایی ندارند.

وی بیان کرد: می توانیم در النگدره پارک بانوان ایجاد کرده و این امر هم فقط وظیفه شهرداری نیست بلکه بخش های دیگر هم باید به ما کمک کنند.