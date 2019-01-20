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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

تولید سالانه ۱۰هزار تن بذراصلاح شده دراستان

تولید سالانه ۱۰هزار تن بذراصلاح شده دراستان

یاسوج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سالانه بیش از ۱۰ هزار تن بذر اصلاح شده در استان تولید و در بین کشاورزان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس تاج‌الدینی شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از بذور اصلاح شده شاخص مهمی در کشاورزی پیشرفته است و در تولید دانه‌های بذری و بذور اصلاح شده استان خودکفا شده و بذور اصلاح شده مورد نیاز برخی استانهای کشور را نیز تامین می کند.

وی بیان داشت: در کشت باغات در اراضی شیبدار از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی استان است که اکنون این امر در سطح یکهزار و ۷۳۰ هکتاراجرایی شده است.

تاج الدینی اظهار داشت: یکی دیگر از فعالیتهای این سازمان در راستای توسعه بهینه کشاورزی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری است که اکنون ۳۳ هزار هکتار از اراضی این استان، به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده اند.

وی افزود: پس از انقلاب یک دگرگونی در کشاورزی استان ایجاد شده و تولید گندم در استان از ۳۱ هزار تن به ۴۱۴ هزار و ۹۱۴ تن رسیده است.

کد مطلب 4517821

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