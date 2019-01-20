تولید سالانه ۱۰هزار تن بذراصلاح شده دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس تاج‌الدینی شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از بذور اصلاح شده شاخص مهمی در کشاورزی پیشرفته است و در تولید دانه‌های بذری و بذور اصلاح شده استان خودکفا شده و بذور اصلاح شده مورد نیاز برخی استانهای کشور را نیز تامین می کند.

وی بیان داشت: در کشت باغات در اراضی شیبدار از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی استان است که اکنون این امر در سطح یکهزار و ۷۳۰ هکتاراجرایی شده است.

تاج الدینی اظهار داشت: یکی دیگر از فعالیتهای این سازمان در راستای توسعه بهینه کشاورزی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری است که اکنون ۳۳ هزار هکتار از اراضی این استان، به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده اند.

وی افزود: پس از انقلاب یک دگرگونی در کشاورزی استان ایجاد شده و تولید گندم در استان از ۳۱ هزار تن به ۴۱۴ هزار و ۹۱۴ تن رسیده است.